El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales enfatizó que ante la grave situación por la que atraviesa el país los políticos tienen que darse cuenta que es hora de la ciencia y se deben aceptar las recomendaciones de las autoridades sin condiciones.

“La situación del país es muy grave; tienen que darse cuenta los políticos de que es hora de la ciencia. Hay que darle paso a la ciencia y aceptar las recomendaciones que de ellos vengan sin condición, de eso depende que salvemos muchas vidas”, señaló.

El legislador dio a conocer que debido a la declaratoria de emergencia por el Covid-19 ha mantenido conversaciones con todos los coordinadores de grupos parlamentarios y senadores de la mayoría legislativa, con quienes han trazado una ruta de acciones a seguir para atender las recomendaciones emitidas por autoridades sanitarias.

Al culminar el vídeo, el presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que es necesario trabajar entre todos y formar acuerdos para no caer en un protagonismo estéril, e hizo un enérgico llamado a la sociedad para no salir de sus hogares: “Quédate en tu casa; es el momento de la ciencia, no de la política”.

