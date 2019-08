Querétaro, Qro. Activistas pugnan porque el polígono de Peña Colorada -ubicado entre los municipios de Querétaro y El Marqués- sea declarado por el gobierno federal como Área Natural Protegida.

El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) Marco Antonio del Prete Tercero, explicó que el proceso de solicitud de declaratoria sigue su curso ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

En marzo del presente año se llevó a cabo una reunión entre autoridades estatales y la CONANP, por lo que –dijo- solo falta agotar algunos requisitos para lograr el decreto.

El secretario estatal afirmó que el proyecto de decreto fue suspendido por la pasada administración en junio de 2015, en tanto que la actual gestión (que inició en octubre de 2015) retomó el proyecto en octubre de 2017.

“El estado no autorizaría ningún tipo de desarrollo -a través de una manifestación de impacto ambiental - a construirse en el polígono de Peña Colorada. Hemos tenido muchas propuestas de que se haga algo, pero en cuanto sabemos que es Peña Colorada no se le da seguimiento y no se le dará seguimiento” pronunció.

Actualmente, en el ámbito local, la zona de Peña Colorada –refirió- cuenta con tres blindajes: por medio de los Planes parciales de desarrollo urbano de los municipios, Programas de ordenamiento ecológico locales de los municipios y el Programa de ordenamiento ecológico regional, este último que otorga una categoría de protección a la unidad de gestión ambiental que conforma Peña Colorada.

“Este polígono se encuentra protegido por tres instrumentos legales… (…) Son tres capas de protección que hoy tiene el polígono de Peña Colorada, el decreto sería el cerrojazo, el candado final que se le pondría a este polígono de protección” afirmó.

Peña Colorada comprende una superficie de 4,983.9 hectáreas, concentradas en los municipios de Querétaro (69% del territorio referido) y El Marqués (31%).

En tanto, ambientalistas han alertado sobre el posible interés de constructores por adquirir tierras y urbanizar zonas dentro de Peña Colorada.

Actualmente, 37.21% de la superficie de estado es área natural protegida, es polígono más grande es la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda del estado. Mientras que el gobierno estatal se ha fijado el objetivo de aumentar este porcentaje y decretar 40% de la superficie del estado como Área Natural Protegida, es decir, 467,200 hectáreas del millón 168,768 que comprende la extensión total de la entidad.

La superficie protegida pertenece al territorio de 15 Áreas Naturales Protegidas que se distribuyen en 13 de los 18 municipios del estado, expone información de Sedesu.