Puerto Morelos es uno de los municipios en el estado que registran los más altos porcentajes en cumplimiento de entrega de información contable para el proceso de evaluación, informó la presidenta municipal, Laura Fernández Piña.

“Nuestro promedio general fue de más de 99% con base en la última entrega de información a la plataforma del Sistema de Evaluación y Armonización Contable (SEVAC)”, detalló.

"La transparencia en las acciones de gobierno y la correcta rendición de cuentas en el manejo de finanzas públicas son los objetivos transversales en toda la administración de este destino turístico, además del mayor compromiso que tiene con los ciudadanos, por ello cumple estos procedimientos con precisión y puntualidad", agregó.

El SEVAC es una plataforma nacional en la que se examina el desempeño de los gobiernos locales o entes públicos obligados, bajo cinco temas: Registros Contables; Registros Presupuestales; Registros Administrativos; Transparencia y Cuenta Pública.

Fernández Piña mencionó que estos cinco rubros son monitoreados por la instancia de presencia nacional para comprobar que se han cumplido y esta evaluación se realiza sobre los datos que también son públicos en plataformas del mismo gobierno municipal o del ente público que realiza el procedimiento.

“Es importante que la ciudadanía sepa que hay varias instancias desde el nivel municipal, como la contraloría social por ejemplo, pero también hay estatales y federales que vigilan el registro y la aplicación de cada centavo de los recursos públicos”, enfatizó la alcaldesa.

Reiteró que su principal compromiso en el Plan de Desarrollo Municipal 2018- 2021, incluido el primer periodo de gestión, es la transparencia y entrega de cuentas claras, en las que no se ha fallado ni se fallará a los ciudadanos.

En ese sentido, el director de Contabilidad, Control Presupuestal y Finanzas, de la Tesorería municipal, José Luis Ciau, indicó que las únicas dos observaciones por las que no se alcanzó en su momento el 100%, fueron dos temas administrativos, no financieros, uno que no correspondía al sistema municipal y el otro, un procedimiento de transparencia que no se había registrado, ambos fueron resueltos de manera inmediata para que la plataforma de SEVAC tenga ya la documentación completa.

“Ya está preparada a detalle toda la información para el próximo envío a la plataforma en cuanto el SEVAC nos avise que ya está abierto el sistema para este objetivo”, añadió el funcionario.

