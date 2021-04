La pandemia por Covid-19 y su impacto negativo en las economías estatales, que se traduce en el cierre de unidades económicas y pérdidas de empleos, hizo imposible que en el 2020 se generaran impuestos progresivos, aseguró el secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, quien añadió que para este 2021 tampoco se visualizan nuevas tasas impositivas.

Derivado de las recientes propuestas que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en el Reporte Hablemos de los Ingresos en los Estados, las cuales buscan fortalecer las finanzas públicas locales a través de los impuestos, el funcionario detalló que el Covid-19 presionó la economía de las entidades, por lo que se ha descartado que sea el momento de que se apliquen más impuestos locales.

“Lo que pasa es que la pandemia nos tomó a todos desprevenidos y los estados tuvimos que hacerle frente con nuestros propios recursos, no ha habido, ni hay un solo peso de recurso federal para apoyar a los gobiernos estatales ni a los municipales (...) En ese escenario, es muy difícil pensar en nuevos impuestos cuando están cerrando negocios”, dijo en entrevista con El Economista.

Sobre otras de las propuestas que dio a conocer el Imco, de invertir en agencias de recaudación estatales, Fuentes Vélez indicó que si bien esta iniciativa podría servir para varios gobiernos subnacionales, probablemente no lo han aplicado porque éstas pueden generar mayor burocracia, además de que por la fragilidad económica que se ha vivido desde el 2019, muchos estados no han tenido oportunidad de ponerlas en pie.

“El tema de las agencias de recaudación estatal, no estoy tan seguro porque eso realmente acaba siendo más burocracia. Hay casos de éxito de estados que van muy bien en la recaudación, como Chihuahua, y no tienen agencias de recaudación, ni han generado más impuestos progresivos. El caso de Chihuahua demuestra que no es un elemento indispensable la agencia para hacer eficiente la recaudación”, señaló.

“Hay un tablero del SAT que publica cada mes, donde califica a los 32 estados en cinco factores, nosotros tenemos desde enero del 2019, más de dos años ocupando el primer lugar en ese tablero de la mejor recaudación, nosotros no tenemos una agencia de recaudación estatal, es un área de la propia Secretaría de Hacienda local la que se encarga de la recaudación, y no ha sido necesaria para tener este primer lugar”, puntualizó.

El secretario reiteró que los estados tienen la capacidad de mejorar su recaudación local sin tener que crear o gastar más recursos, pero para ello, deben coordinar esfuerzos con la Federación, y eficientar sus esfuerzos actuales, “ejemplo de una recaudación es Chihuahua”.

Expuso que otro factor que ayudaría a los estados en mejorar y que va más allá de que se generen impuestos progresivos o que se invierta en estas agencias, es que se necesita que la Federación reconozca y aplique incentivos para los subnacionales que están recaudando más impuestos locales.

“Este primer lugar que llevamos, que Chihuahua lleva por 26 meses, no ha tenido repercusión en los criterios de asignación de recursos. No sirve de nada ser muy bueno en la recaudación porque no hay ningún incentivo ligado a ese énfasis, al contrario, el SAT se ha ido retirando de muchos convenios de coordinación fiscal de los 32 estados”, condenó.

A la par, dio a conocer que antes de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, los gobiernos subnacionales tenían convenios, e incluso, programas operativos anuales para lograr una fiscalización concurrente.

“Mucha de la fiscalización concurrente que se hacía en donde se repartían qué contribuyentes iba a fiscalizar el SAT y cuáles el gobierno del estado, pues se ha ido perdiendo, precisamente porque ya no se han firmado estos convenios y estos programas operativos anuales”, expresó.

Pacto fiscal

En cuanto a la propuesta de revisar el pacto fiscal y las reglas de coordinación, Fuentes Vélez reiteró que coincide con ella, e inclusive señaló que el gobierno de Chihuahua y la Alianza Federalista han promovido su reconfiguración.

Declaró que después de la pandemia y la serie de problemas que han vivido los estados, para este año es necesario el generar un nuevo pacto fiscal.

Reunión

Para el secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, José Luis Lima Franco, las razones por las que algunos estados no han podido aplicar más acciones para mejorar la recaudación local, como reducir el gravamen del trabajo asalariado formal y aumentar impuestos que demuestren ser progresivos y verdes, se relacionan con temas políticos.

“Es el reto de todos los estados, quitando a la Ciudad de México que no depende de los ingresos generales, la mitad de sus ingresos son propios, está el reto del estado de mejorar la recaudación propia”, dijo.

Manifestó que está a favor de que se pueda generar un acuerdo para que todas las entidades puedan cobrar la misma tasa de Tenencia. “Considero que muchos secretarios estamos de acuerdo, pero llega un momento en el que tema político nos rebasa y muchas veces eso no hace lograr los acuerdos”.

Sin embargo, destacó que Veracruz está comprometido a mejorar su recaudación local, ya sea por medio de reformas o crear organismos. “Veracruz está en la mejor disposición de ir discutiendo los temas y de hacer las reformas necesarias para mejorar la recaudación del estado.

