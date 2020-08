Cancún, QR. La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas Capítulo Quintana Roo (AFEET), realizó una alianza estratégica con Northstar Meetings Group para llevar a cabo WITMEX, una feria virtual que tendrá lugar el próximo 25 de agosto, para reunir a diferentes prestadores de servicios nacionales para que promuevan sus organizaciones (como hoteles, DMC, touroperadores, parques, agencias receptivas, entre otros), con meeting planners de los Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, quienes trabajan con corporaciones, asociaciones, casas de incentivo y en compañías de planificación independientes.

La feria WITMEX buscará no sólo crear oportunidades de negocio a las más de 80 socias que agrupa AFEET Quintana Roo, sino también contribuir con las acciones que organizaciones líderes de la industria turística y el sector de los eventos están realizando en México para reactivar la economía nacional, a través de la atracción de visitantes al país.

Se espera contar con la asistencia de alrededor de 50 profesionales del sector, que lograrán de manera conjunta más de 300 citas de negocios.

La presentación de la feria se realizó en una sesión virtual el pasado 27 de julio y estuvo a cargo de Vicky Marmolejo Anda, presidenta de AFEET Quintana Roo.

“Sabemos que la industria de viajes ha cambiado, pero estamos seguras que el visitante poco a poco irá teniendo confianza en viajar conforme compruebe los protocolos de seguridad e higiene impuestos por la industria. Es importante que todos participemos en la reactivación del Caribe mexicano”, comentó Marmolejo Anda.

En ese sentido, confirmó que trabajarán de la mano con Northstar Meetings Group para impulsar WITMEX y despertar el interés de los compradores calificados, para hacer negocios en México, establecer contactos, planificar, discutir los desafíos y oportunidades de hoy y cerrar negocios entre sí.

“Hay que trabajar más que nunca hombro a hombro para sacar el destino adelante. Es tiempo de reactivar la prospección en esta feria virtual”, agregó.

"Las ventajas de participar en WITMEX serán principalmente brindar un espacio único para generar negocios, pues permitirá ahorros en los presupuestos de las empresas para la realización de blitz fuera de México, así como otorgar una herramienta valiosa para presentar lanzamientos o reaperturas de hoteles, productos, servicios turísticos y obtener solicitudes de compradores con interés real en hacer negocio en México", añadió.

Además, Northstar Meetings Group permitirá que WITMEX se desarrolle como una nueva plataforma entre proveedores y meeting planners, con un previo acuerdo y análisis sobre el negocio en común (citas preestablecidas), en un booth virtual, por hasta 15 minutos por cita. Los participantes podrán también asistir a sesiones educativas y actividades de networking virtual, expuso la lideresa.

Sobre AFEET

La AFEET es la única asociación femenil mexicana afiliada a la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas para colaborar con el Código de Ética, ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes).

Recientemente afiliada al World Travel & Tourism Council, el capítulo Quintana Roo abrió formalmente el 27 de mayo del 2016. Durante el periodo del 2019-2020 ha tenido un crecimiento exponencial.

De 23 socias con las que se fundó, al día de cuenta con 84 socias activas, que lo convierten en el segundo capítulo más grande de AFEET de los doce existentes.

[email protected]