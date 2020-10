El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que la empresa ICA cumplirá en tiempo y forma la construcción del tramo que le toca del Tren Maya, sin que cueste más dinero y sin ampliaciones de presupuesto.

Desde el municipio de Tinum, Yucatán, y como parte de las obras de supervisión del Tramo 4 del Tren Maya, que corre de Izamal a Cancún, el mandatario se mostró satisfecho porque la constructora mexicana participe en este tramo, pues, dijo, es una empresa con mucha tradición en la ingeniería civil, que fue por mucho tiempo ejemplo a nivel nacional e internacional y está ahora en una nueva etapa.

“Por eso me da gusto que ahora estén participando en este tramo y estoy seguro que van a cumplir, como se dice de rigor, en tiempo, en forma, y yo agrego, también con el presupuesto contemplado desde el inicio del proyecto, sin ampliaciones, sin que cueste más y yo sé que lo pueden hacer”, enfatizó López Obrador en el kilómetro 140 de la autopista Mérida-Valladolid.

Agregó que el proyecto se trata de dos vías, de un tren que va a moverse con electricidad, sin contaminación, lo cual consideró importante subrayar, pues será una obra de gran importancia en cuanto a tecnología, a modernidad, “como lo merece esta región con tanta historia y cultura, con tanta bondad en su pueblo”, indicó.

Asimismo, el presidente adelantó que cada tres meses revisará los avances en la obra, que se prevé esté concluida en 2023, al tiempo que aseveró que su gobierno no dejará ninguna obra inconclusa como antes, cuando “iniciaba una obra y quedaba inconclusa, y pasaba más de un sexenio para que se terminara. Nosotros no vamos a dejar ninguna obra pendiente en proceso, todas las tenemos que concluir para que no dejemos pendientes a las nuevas administraciones, a los nuevos gobiernos”.

Aunado a que le da “tranquilidad” saber que los tramos 6 y 7 del Tren estarán en manos de ingenieros militares, al considerar que eso es garantía de que se concluirá a tiempo el Tren Maya.

Por su parte, Guadalupe Phillps Margain, directora general de Grupo ICA, aseveró que todo está puesto para que la obra se logre en tiempo y presupuesto.

“Le reitero, señor presidente, estamos comprometidos a terminar esta obra en tiempo y en presupuesto. Hemos desarrollado un equipo de técnicos y de personas en diferentes capacidades para poder generar las economías escala y las eficiencias que nos permitan realmente desarrollar este proyecto y optimizar su construcción para poder entregar un proyecto en la fecha que nos comprometimos y así será”, aseguró la empresaria.

Además de señalar que su empresa se compromete a realizar el proyecto de una forma que tenga los menores inconvenientes para las comunidades y para todos los usuarios de la autopista que va a seguir en operación.

“Con la construcción de este tramo no sólo estamos detonando empleo local, sino que también estamos contratando a pequeñas y medianas empresas en diferentes actividades y nos comprometemos a hacerlo de una forma clara, transparente y que les dé seguridad y certidumbre a todas esas empresas durante y posteriormente a la construcción de esta obra”, expresó.

En tanto, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional De Fomento al Turismo (Fonatur), detalló que el Tren Maya se diseñó desde un principio teniendo en cuenta la posibilidad de ser electrificado.

Además de que el tramo que inicialmente se consideró doble vía sólo era Cancún-Tulum, pero cuando se actualizaron los estudios los datos, revelaron la necesidad de que también el tramo Mérida-Cancún fuese doble vía, y de igual forma, cuando se decidió llegar hasta Chetumal se manifestó también la alta demanda y, por consiguiente, la doble vía también para el tramo Tulum-Chetumal.

Mientras que, dijo, la península dejará de ser deficiente de energía ya que, por instrucciones del presidente, la CFE construirá dos plantas de ciclo combinado, una en Yucatán y otra en Quintana Roo, lo que permitirá suministrar más energía a la población y, en este caso, a los trenes.

“Esto significa una mayor inversión inicial, pero una reducción en los costos de operación y mantenimiento, haciendo más eficiente todo el sistema”, añadió.

Asimismo, se explicó que los trenes, locomotoras y vagones serán duales, ya que operarán tanto donde hay cables o catenarias, como en las zonas sur de la península, donde no habrá, de inicio, vía electrificada.

En resumen, agregó el funcionario, el 43% del recorrido del Tren Maya será electrificado y “las consecuencias en el medio ambiente serán muy positivas”.

Finalmente, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, consideró que a lo largo de sus 300 kilómetros de recorrido por la entidad, este tren traerá desarrollo y más oportunidades, lo cual se sumará a todo el desarrollo que se ha impulsado en la entidad.

El mandatario local añadió que la semana pasada se anunció una inversión en el sector de vivienda, inversión privada, que va a superar los 15,000 millones de pesos durante el año 2020 y 2021, y que va a generar, entre empleos directos e indirectos, 128 ,000 empleos en Yucatán.

Mientras que en los últimos dos meses hemos anunciado la llegada de nuevos proyectos de inversión privada a Yucatán que superan ya los 8,800 millones de pesos.

En tanto que por parte del gobierno del estado se presentó para el plan de infraestructura la creación de empleos y apoyo a la reactivación económica, a través de la inversión de alrededor de 3,000 millones de pesos de obra pública, para generar alrededor de 15,000 empleos directos y alrededor de 37,000 empleos indirectos.

“Esto es indispensable, señor presidente, porque el sector de la construcción en Yucatán ha sido de los más afectados durante la pandemia. Con este plan estaremos generando empleos, pero también invertiremos en infraestructura física y social que, junto con este Tren Maya, fortalecen a Yucatán”, subrayó el gobernador de la entidad.

