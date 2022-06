La vía del tren también acarreará destrozos en un corredor donde cruzan jaguares, es la zona cercana a Calakmul, en Campeche”.

Rodrigo Medellín, instituto de ecología de la UNAM.

Cancún, QR. Activistas que se oponen al Tren Maya anticipan que “por congruencia”, el Juzgado Primero de Yucatán debe conceder no sólo otras tres suspensiones definitivas al mismo número de amparos interpuestos contra el Tramo 5 sur, sino aplicar ese mismo criterio a las demandas que ya fueron admitidas contra los tramos 6 y 7 del Tren Maya.

Antonella Vázquez, representante de la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), explicó que hay al menos otros tres amparos con suspensiones provisionales que controvierten el proceso de evaluación ambiental del Tramo 5 sur, porque éste se inició meses después de que el desmonte de selva se echara a andar para abrir paso a la vía férrea.

También controvierten el acuerdo de noviembre del 2021 por el que el que se declara de utilidad pública y seguridad nacional los grandes proyectos de infraestructura del gobierno federal, incluido el Tren Maya, pues dicho acuerdo exime a esos proyectos de someterse a una evaluación ambiental tal como lo marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

“Lo que le dice el juez al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con su fallo es que aunque están presentando una autorización provisional, la ley marca que deben someterse a un procedimiento de evaluación ambiental, antes de que iniciar cualquier tipo de obra o desmonte de vegetación”, expuso la activista, quien también encabezó hace cuatro años los amparos que terminaron por cancelar en definitiva Malecón Tajamar, otro caso emblemático en Cancún.

“El juez está siendo muy congruente con la suspensión provisional que ya había otorgado previamente, reconociendo el interés legítimo de los buzos que alegan su derecho a un medio ambiente sano y en ese sentido es de esperarse que mantenga esa misma congruencia en el resto de los amparos, pues tienen exactamente la misma causa por la que se concedió esta primera suspensión definitiva”, añadió.

Recordó que justamente DMAS promovió el amparo 923/2022, cuya audiencia incidental se pospuso para el próximo 24 de junio, fecha en la que esperan se les conceda una segunda suspensión definitiva contra el Tramo 5 sur, aunque también les fue admitida la ampliación de la demanda para los tramos 6 y 7 del Tren Maya, por lo que consideró que habrá que esperar a conocer el criterio del juez para esos dos tramos, donde aún no se conoce con certeza el grado de avance de las obras, salvo que ya hay campamentos militares desplegados en la zona.

Aún quedan pendiente de resolverse los amparos 1003/2022, tramitado por ciudadanos de Playa del Carmen, así como el promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estrategico (CNLE) y habitantes de Playa del Carmen, ambos con sendas suspensiones provisionales contra el avance de obra del Tramo 5 sur.

Posturas

Luego de conocerse la suspensión definitiva contra el Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los amparos no lograrán detener el proyecto y adelantó que sin violar ningún mandato judicial interpondrán otros recursos para continuar adelante con la construcción de la vía ferroviaria.

“Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento (…). De todas formas vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares”, señaló en conferencia.

Calificó el conflicto legal por el tramo como “un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra”, pues, aunque la vía tiene 1,500 kilómetros, es en los poco más de 50 kilómetros entre Playa del Carmen y Tulum “donde están los intereses, ahí está Xcaret, ahí está Vulcan, una empresa estadounidense que está causando una catástrofe ecológica”.

Mencionó también el acuerdo que emitió en noviembre del 2021, respecto del cual dijo que fue corroborado por la SCJN y les da la razón en este conflicto.

