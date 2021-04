El Gobierno de la Ciudad de México alista una normativa para que después de la pandemia de Covid-19 las oficinas corporativas puedan seguir operando con el modelo de home office o teletrabajo.

En conferencia de prensa virtual, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que no solamente presentarán una iniciativa al Congreso capitalino, sino que también ya se encuentran trabajando en una serie de reglamentos para que tanto el personal del sector corporativo, como las oficinas públicas puedan operar desde casa.

Sin dejar de reiterar que se trabajará en coordinación con todo el sector privado para que se generen los nuevos reglamentos, informó que buscan que 20% de las oficinas que hay en la urbe puedan trabajar bajo este nuevo modelo, mientras que el restante laborará de forma presencial.

El trabajo desde casa también llegó para quedarse (...) Estamos trabajando para dejar por normatividad en la Ciudad de México que al menos 20% de todos los trabajos de oficina se siga desarrollando a distancia”, dijo.

“Nuestro objetivo es que se regrese hasta 80%, y ya los detalles de cómo se estaría desarrollando esto desde los corporativos, desde las oficinas privadas, desde otras actividades, obviamente no las escolares, eso es otra orientación, tendrán que hacerse de manera obligatoria en la ciudad. Pero eso, tendríamos que trabajar conjuntamente, como saben no hemos hecho nada forzoso, sino al revés, siempre en diálogo con los distintos sectores económicos”, añadió.

La mandataria capitalina reiteró que, si bien, fue por la pandemia fue que comenzó a aplicarse este nuevo esquema, su implementación permitió que todos los sectores pudieran ver que hay varias ventajas; por ejemplo, se mejora la movilidad en transporte, baja la contaminación y mejora la calidad de vida de los trabajadores al no tener que recorrer grandes distancias.

“Esto es algo que a lo mejor antes de la pandemia nos parecía imposible, y después de este año que hemos vivido todas estas condiciones todos hemos visto las grandes ventajas que esto lleva en diferentes términos”, reiteró.

Pandemia controlada

Sobre el momento en el que podría estar lista esta nueva legislación laboral local, Sheinbaum Pardo dijo que esto será cuando la pandemia esté totalmente controlada.

“Estamos trabajando con las distintas entidades privadas para que podamos regularlo (...) En el momento en que la pandemia esté controlada totalmente habrá una normatividad en la ciudad, eso es nuestro objetivo”, comentó.

“Por lo menos 20% de las actividades seguirán desarrollándose a distancia, es decir, solo regresemos a 80% de lo que teníamos previamente, con todas las ventajas asociadas que ya conocemos a ello”, agregó la jefa de Gobierno.

Respecto a que las oficinas corporativas podrán operar con un aforo máximo de 20%, la mandataria capitalina también dio a conocer que más adelante se ampliará la capacidad a 30 y 40 por ciento.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, los corporativos también deberán tener un ingreso controlado; uso del sistema QR para pruebas, mantenimiento continuo de sistemas de aire acondicionado, filtros y 40% proveniente del exterior, permanente uso de cubrebocas, filtro sanitario, mantener la separación de personas en espacios distintos y divisiones físicas como mamparas.

También, si se agendan citas con personas ajenas al edificio no se ofrecerán bebidas ni alimentos, ni se hará entrega de objetos que no se puedan limpiar fácilmente, como volantes; se solicitará al visitante acudir sin acompañantes, no se podrán realizar reuniones con más de seis personas y todas deberán mantener el cubrebocas puesto, evitar compartir objetos tales como plumas, papeles, tabletas o equipos de cómputo, además, se deberá mantener la sana distancia.

Por esta nueva ampliación, se estima que retornen a laborar entre 200,000 y 500,000 personas.

