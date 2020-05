El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, pidió a la Iniciativa Privada local que elaboren un proyecto con 10 temas urgentes para paliar los efectos negativos que está causando el Covid-19 en la economía local.

“En la medida de mis posibilidades les ayudaré, trataré hasta donde más podamos, el tema es que estén muy pendientes, hay cosas que se deben hacer (...) Les pedimos 10 prioridades urgentes para que nos las hagan llegar”, explicó el mandatario estatal en reunión virtual con el Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro) y que va en seguimiento a la primera junta que se tuvo el pasado martes, donde él afirmó que sus principales objetivos son: cuidar la salud de la población y salvaguardar al empresariado y empleos en esta contingencia.

Asimismo, expuso que en esta semana participó en una reunión con autoridades federales, donde a los gobernadores de las entidades federativas se les presentó el plan nacional “de regreso a la nueva normalidad” así como el sistema de semáforos que habrá.

En ese sentido, resaltó que también se acordó reactivar a nivel nacional dos actividades económicas: la construcción y la minería, las cuales son esenciales en la economía de Guerrero.

“Nos vamos a reunir con la Cámara de la Industria de la Construcción, les vamos a decir el número de obras y licitaciones para que las empresas estatales tengan obras”, ahondó.

Astudillo recalcó que en la reunión con el gabinete federal tomaron en cuenta su propuesta de reactivar el turismo, la cual elaboró con ayuda del empresariado local. Por ello, a nivel federal se decidió crear una comisión dedicada a esta industria y que será encabezada por el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.

“Lo que se logró es que vamos a estár en una comunicación más cercana con el secretario de Turismo, con una comisión conformada por varios gobernadores para que se vaya valorando qué se va a hacer para reactivar el turismo (...) Acapulco no va a tener problemas en reactivar su turismo a diferencia de otros destinos, dependemos de la vía carretera, somos accesibles”, recalcó.

A su vez, expuso que este jueves se reunió con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, a quien se le planteó que ayude a convencer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a otorgar facilidades de pagos a los consumidores; “el planteamiento no es no pagar, si no dar facilidades”.

En su participación, el presidente de Concaingro, Julián Urióstegui Carbajal, explicó que si bien es bienvenido el programa federal de reactivación económica escalonada aún hay dudas entre el sector privado local de cómo se dará.

El líder empresarial local también le pidió ayuda al mandatario, ya que parte del empresariado ha tenido problemas al tramitar créditos con instituciones bancarias, a mayor detalle ha sido lento el proceso para otorgar los montos económicos.

“(También) nos preocupa que los bancos, desde nuestro punto de vista, no están a la altura de las circunstancias que son extraordinarias”, dijo.

El presidente de Concaingro, recalcó que el sector privado apoya al gobierno estatal para pedirle a la SHCP más recursos.

“El sector privado lo apoya, hace rato escuchamos que el gobierno del estado solicitó a la SHCP apoyo financiero extraordinario, nosotros como sector privado no podemos estár más de acuerdo, nos sumamos y apoyamos esta solicitud”, afirmó Urióstegui Carbajal.

rrg