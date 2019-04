Javier Aranda Pedrero, director general de Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, señaló que “el gobierno federal dejó en claro que la promoción turística dependerá totalmente del sector privado”, por lo que, dijo, se deben tomar nuevos caminos, como crear alianzas regionales y que los empresarios destinen más recursos a los fideicomisos.

Recordó que la nueva administración federal decidió la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), cuyos recursos de 8,000 millones de pesos anuales se destinarán a la construcción del Tren Maya.

En conferencia de prensa, Aranda Pedrero expuso que con esta decisión federal ya comenzó a perderse presencia internacional.

“Como yo lo veo es que el turismo no es una prioridad (...) Nos están diciendo que se rasquen con sus uñas, dejaron de cobijarnos, teníamos una extraordinaria sombrilla, juntos generábamos una gran cantidad de trabajos, derrama económica, dinero para impuestos”, profundizó.

Manifestó que con el Tianguis Turístico 2019, el evento del sector más importante a nivel nacional, se confirmó la postura federal, “de hecho, en esta edición las oportunidades que solía aportar el CPTM al traer compradores ya no se vieron”.

Presupuesto

El directivo enunció que la entidad no dejará de promocionarse en el extranjero y en territorio nacional, por lo mismo, para el 2019 cuentan con un presupuesto que asciende a 175 millones de pesos.

“En el 2018 fue de 138 millones, la Iniciativa Privada aportó más recursos para este año para no perder presencia fuera del país”, indicó.

“Para Estados Unidos corresponde 51% (de 175 millones de pesos), Canadá, 17%; Sudamérica, con 7%; de ahí se aprovecha la conectividad que recién se dio con el vuelo hacia Panamá, y 3% para Europa, el resto para el mercado nacional”, afirmó.

Destacó que a esta estrategia, la cual tiene como fin que Puerto Vallarta no pierda posicionamiento, se le suma el reforzamiento de la alianza regional que hay con el estado de Nayarit. Además, se planteó la unión con Baja California Sur.

“Vimos que tanto las playas de Nayarit, Los Cabos y Puerto Vallarta tenemos en común a Canadá y Estados Unidos, como base de nuestro turismo, evidentemente con diferentes mercados. Estamos optimizando recursos humanos y económicos, lo aplicamos y midiendo cómo nos va funcionando”, manifestó.

Reiteró que está en pie hacer una unión con los socios comerciales que pertenecen a Estados Unidos y Canadá, mercados que representan 70% de los turistas anuales que llegan a Puerto Vallarta.

“Queremos atraer más mercado de estos dos países. Cada región, cada mercado se mueve diferente, por ejemplo, hemos incrementado el flujo turístico del área de California, pero ha decrecido el área de medio oeste, Illinois, Milwaukee, Indianapolis, ello debido a diferentes situaciones de inseguridad en el país. Los sismos del 2017 hicieron que las visitas cayeran”, sostuvo.

Crisis mediáticas

Javier Aranda reconoció que uno de los problemas más grandes a los que se enfrentan por la eliminación del CPTM es cómo manejar las crisis mediáticas: “Sin este organismo de promoción ya no sabremos cómo manejar las crisis mediáticas, no hay quien explique qué pasa a los medios turísticos extranjeros, que la violencia en el país no está afectando a todos los destinos”.

Agregó que ahora con la nueva decisión federal de que los consulados se encarguen de la promoción turística internacional se viene una tarea difícil. “Tienes que estar todos los días en contacto con tus socios, estar revisando cómo se están moviendo las cosas, hay oportunidades para nuevos vuelos o para nuevos desarrollos o hay alguien que está interesado en generar nuevos productos en alguno de los estados, entonces éste es un trabajo de tiempo completo”.

Para seguir atrayendo mercado extranjero, aseguró, se realizarán varios eventos en el mes de mayo, entre ellos Vallarta Pride, del 19 al 26, donde se espera que lleguen 20,000 turistas, así como el Campeonato Beach Soccer de la Concacaf, del 13 al 19, con 16 equipos.

[email protected]