Guadalajara, Jal. En Jalisco continúan las movilizaciones para exigir a las autoridades estatales que “encuentren” y “regresen con vida” a los tres estudiantes de cine y uno de medicina, desaparecidos la semana pasada en el área metropolitana de Guadalajara.

Miles de personas participaron la tarde del sábado en una marcha para exigir al gobierno estatal resultados en materia de personas desaparecidas ya que, de acuerdo con una recomendación emitida el pasado 21 de marzo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Jalisco había reportadas 3,206 personas desaparecidas hasta el 31 de octubre del 2017.

Los manifestantes se reunieron en la glorieta de los Niños Héroes, misma que renombraron como la “Glorieta de las y los Desaparecidos” para exigir la localización de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco García, alumnos del Centro de Artes Audiovisuales (CAAV), quienes desaparecieron el pasado lunes 19 de marzo en el municipio de Tonalá, y de César Ulises Arellano, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdG) que desapareció ese mismo día.

En la manifestación participaron también familiares de otros jóvenes desaparecidos en el estado y que, denunciaron, habían sido ignorados por las autoridades,

“Yo soy la mamá de Christian desaparecido el 7 de enero y nadie hace nada; me estoy volviendo loca de la desesperación, y no soy sólo yo, ni es sólo Christian, ni estos tres chicos que acaban de desaparecer. Somos muchísimos y no vamos a permitir más estas injusticias. Ni uno más”, dijo una de las madres afectadas.

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la UdG, Jesús Medina, indicó que ante la “falta de capacidad” del gobierno de Jalisco, desde el pasado sábado intervino el gobierno federal a través del Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas.

“Lo único que estamos exigiendo es que regresen con vida a nuestros compañeros y que los regresen ya. Por eso hicimos un paro de labores de manera simultánea (el pasado viernes) en 109 municipios de Jalisco en el Sistema de Educación Media Superior y también en las ocho regiones de Jalisco donde tenemos el Sistema de Educación Superior y en los siete Centros Universitarios Temáticos de la zona metropolitana”, subrayó el presidente de la FEU.

Los manifestantes se dirigieron luego a las instalaciones de la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas misma que permanece acéfala, por lo que las madres de jóvenes desaparecidos exigieron que esa dependencia “se ponga a trabajar” y “que nos regresen con vida a nuestros hijos”.

El viernes pasado, el gobernador Aristóteles Sandoval ofreció recompensa de un millón de pesos a quien ofrezca información sobre el paradero de los cuatro estudiantes desaparecidos la semana pasada en el área metropolitana de Guadalajara.

“Mi gobierno ha determinado abrir recompensa económica a todas aquellas personas con garantía de anonimato que aporten datos veraces que nos lleven a la localización de los desaparecidos”, dijo el mandatario estatal.

