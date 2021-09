Querétaro, Qro. Centros nocturnos de Querétaro ya planifican nuevas medidas para controlar la pandemia, como solicitar a sus clientes comprobante de vacunación o de pruebas de Covid-19.

El presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, Bares y Entretenimiento, Emilio Lugo García, refirió que esta medida podría aplicarse a partir del 15 de septiembre en los establecimientos asociados.

“Ahora vamos a implementar el tema de las vacunas junto con las pruebas, que nos enseñen una prueba o (comprobante) de vacuna, nada más nos estamos coordinando para que en todos los lugares lo podamos hacer (…) Esperemos que sea para el 15 de septiembre, entre más pronto lo hagamos es mejor”, declaró.

Esta medida, refirió, surge con la finalidad de crear mayores condiciones de seguridad sanitaria dentro de los establecimientos y que esta acción derive en mejorar los ingresos de los negocios.

A año y medio del impacto de la pandemia, los giros de centros nocturnos continúan con una complicada situación financiera, debido a que este tiempo han operado con restricciones sanitarias, aunado al lapso en que estuvieron totalmente cerrados.

Para el puente de las próximas fiestas patrias se prevé mantener la misma tendencia de consumo que en días sin festividad, con una caída de 80% en relación con las ventas prepandemia.

“Estamos esperando este 15 de septiembre con estas medidas. El puente era bueno, pero primero está la salud. Vamos a acatarnos a las medidas y a seguir cumpliendo, el punto es que esto vaya disminuyendo y podamos regresar a un mejor escenario poco a poco (…) Seguimos en números rojos, es difícil, seguimos con revisiones estrictas para nosotros, seguimos con un aforo disminuido, con un horario difícil para nosotros”, expuso.

Emilio Lugo explicó que actualmente el flujo de ingresos de los centros nocturnos es de aproximadamente 20% de lo que obtenían hasta antes de la contingencia sanitaria.

“Seguimos muy facturados como gremio, entendemos que las cosas están difíciles. Así nos cierren a las 18:00 (de la tarde), las fiestas privadas o clandestinas se van a hacer, no se han controlado (…) Estamos perdiendo 80% de nuestras ventas con estos escenarios. Algunos negocios no han podido ni abrir. Ya no analizamos nada del 2019, sino los números actuales, para ver cómo poder mejorar”, declaró.

Escenario B

En el actual Escenario B sobre la situación de la epidemia en la entidad, los centros nocturnos (casinos, cantinas y bares) tienen permitido cerrar máximo a las 24:00 horas, con un aforo limitado a 50% de su capacidad.

Los lineamientos sanitarios para este giro de negocios plantean que haya una distancia entre comensales de diferentes mesas de 1.5 metros.

En espacios cerrados deberán contar con medidor de CO2 y desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Así como privilegiar zonas abiertas bien ventiladas, uso de terrazas, ventanas abiertas y ventiladores. Se recomienda que el nivel de sonido permita una conversación sin gritos, que no rebase los 100 decibeles.

