CDMX buscará fortalecer la recaudación por medio del soterramiento de los cables: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pretende que la recaudación local se fortalezca por medio del soterramiento de los cables.

En conferencia de prensa, la funcionaria adelantó que están preparando un paquete de iniciativas para presentar al Congreso local y con ello se resuelva el problema del cableado de las calles en la capital.

“Está el tema del soterramiento de los cables, que es un gran tema, yo no sé si caminan por toda la ciudad, está llena de cables de fibra óptica por todos lados, que no le deja nada al erario, no pagan ningún derecho y ya es un problema, no sólo de contaminación visual, sino de protección civil”, dijo Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum explicó que lograr la regulación de este tipo de cables ha sido un tema que se ha discutido desde la Legislatura anterior en el Congreso local, por lo que se pretende que con los diputados actuales se pueda implementar un cambio.

Creemos que tiene que avanzarse y está por enviarse a algunas otras leyes”, consideró la líder del Ejecutivo estatal.

Entre los proyectos legislativos que han buscado reordenar el cableado, destaca la iniciativa de reformas de la diputada local, Tania Larios Pérez. La legisladora del del PRI en este año propuso que las alcaldías cuenten con más atribuciones para administrar la infraestructura del cableado, como fibra óptica.

Además, se propone que la Iniciativa Privada cuente con facilidades para que efectúe este proceso de soterramiento, lo que podría incrementar la captación de inversiones.

Reunión

Sheinbaum Pardo también dio a conocer que este lunes sostuvo una reunión con empresarios del oriente de la capital del país.

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, los empresarios pertenecen a diversos sectores (entre ellos están el Consejo Nacional Agropecuario y el Consejo del Grupo Azucarero México), en la reunión se trataron temas vinculados con la reactivación económica y la creación de empleos en esta zona de la capital.

