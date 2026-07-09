Volkswagen recortará su gama de modelos y su capacidad de producción para hacer frente a la crisis

Volkswagen anunció el jueves ⁠sus planes de recortar drásticamente su gama de modelos y reducir aún más su capacidad de producción, tras una reunión del consejo ⁠de supervisión en la que se ⁠debatió una profunda reestructuración del fabricante de automóviles.

El principal fabricante de automóviles de Europa dijo que la gama de modelos se reduciría gradualmente hasta un 50% y se centraría en las áreas de mercado más atractivas, y que la capacidad de producción bajaría aún más, a 9 millones de vehículos al año.

Según algunas fuentes, el presidente ejecutivo, Oliver Blume, tiene previsto recortar hasta 100,000 puestos de trabajo y cerrar cuatro fábricas alemanas, lo que provocó el jueves protestas masivas de los trabajadores en todas las plantas de Volkswagen en Alemania.

Al enfrentarse a los elevados costos y al exceso de capacidad en su mercado nacional, a la creciente competencia china y a los aranceles de importación de Estados Unidos, Volkswagen se encuentra bajo una presión sin precedentes para reestructurar el modelo de negocio que ha sustentado su éxito durante décadas.

La perspectiva de cierres de ⁠plantas y recortes masivos de empleo en ⁠una de las empresas ⁠más conocidas de Alemania, fundada hace 89 años, también pone de relieve los ⁠retos a los que se enfrenta la mayor economía de Europa, que lucha contra un crecimiento débil y unos elevados costos laborales y energéticos.

En una reunión del consejo de supervisión celebrada el jueves en la sede de Volkswagen en Wolfsburgo, Blume se enfrentó a los influyentes representantes sindicales del comité, que se oponen a recortes más profundos en ⁠todo el grupo, que incluye las marcas Audi y Porsche.