Petróleo cierra con caídas de 2% tras ataques entre Irán y Estados Unidos

Los precios del petróleo cayeron ⁠más de un 2% este jueves por el temor a que la inflación y la desaceleración económica disminuyan la demanda, pese a que el creciente conflicto entre Estados Unidos e Irán ⁠limita la oferta al demorar la ⁠reapertura total del estrecho de Ormuz.

Alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo pasaba por el estrecho antes de la guerra con Irán. Los futuros del Brent bajaron 1.72 dólares, o un 2.2%, a 76.30 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdieron 1.44 dólares, o un 1.96%, hasta los 72.08 dólares.

El Brent había cerrado el miércoles en su nivel más alto desde el 19 de junio y el WTI, en un máximo desde el 22 de junio.

Las fuerzas armadas iraníes atacaron este jueves infraestructuras militares estadounidenses en los estados vecinos del golfo Pérsico, tras los ataques de Washington contra las provincias costeras del sur y del este de Irán, lo que tensó aún más el acuerdo de alto el fuego, vigente desde hace tres semanas.

Los ataques coincidieron con el día en que Irán enterró a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en el santuario de Mashhad, como colofón a una semana de procesiones fúnebres masivas y manifestaciones. Jamenei fue asesinado el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

"Esperamos que la renovada tensión en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán sea relativamente efímera, ya que ambos países se ⁠ven limitados por realidades económicas y políticas concretas", dijo ⁠Vikas Dwivedi, estratega energético global de Macquarie ⁠Group.

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán señaló que los ataques estadounidenses y ⁠su intervención para desviar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz estaban obstaculizando la reapertura gradual de la vía navegable.

"Nuestras estimaciones sobre los flujos de petróleo procedentes del Golfo Pérsico se recuperaron hasta situarse sobre el 80% de los niveles previos a la guerra en los primeros diez días tras la reapertura de Ormuz", señalaron en un informe los analistas del banco estadounidense Goldman Sachs.

"Los petroleros atrapados se apresuraron a abandonar el Golfo Pérsico, pero ⁠volvieron a descender hasta situarse en torno al 70% de lo normal tras los recientes ataques contra petroleros", agregaron.