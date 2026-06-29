Alemania quiere evitar el cierre de fábricas de Volkswagen

El ⁠Gobierno alemán pretende evitar el cierre de plantas nacionales de ⁠Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, según declaró este lunes un portavoz, aunque subrayó que la decisión recae en última instancia ⁠en la empresa.

El fabricante de ⁠automóviles, bajo la presión de sus rivales chinos, los aranceles estadounidenses y la disminución de la demanda en Europa, está barajando el cierre de cuatro fábricas alemanas y aumentar los recortes de empleo hasta los 100,000 puestos, según afirmaron el viernes dos personas conocedoras del asunto.

Los cierres en un grupo industrial de tal envergadura supondrían un nuevo revés para los esfuerzos del Gobierno alemán por reactivar una economía estancada y mejorar sus bajos índices de popularidad.

"Nuestro objetivo es evitar el cierre de plantas en Alemania", afirmó el portavoz. "Para lograrlo deben darse las condiciones marco adecuadas, incluidos los mecanismos de competencia necesarios. Deben ofrecerse incentivos para garantizar que estas plantas sigan siendo rentables", añadió.

"En principio, sin embargo, siempre corresponde a las empresas tomar estas decisiones por motivos comerciales", agregó.

Es probable que los planes de Volkswagen, que aún no ha hecho públicos, se enfrenten a una fuerte oposición ⁠por parte de los sindicatos y ⁠del estado de Baja Sajonia, ⁠su segundo mayor accionista. El Gobierno federal no tiene participación en el ⁠grupo con sede en Wolfsburgo.

Está previsto que las propuestas se debatan en una reunión del consejo de supervisión el 9 de julio, en la que participarán representantes de los trabajadores. Hasta ahora, la dirección ha comunicado a la plantilla que los recortes de puestos de trabajo acordados son insuficientes, según una nota del comité de empresa a ⁠la que tuvo acceso Reuters este lunes, y que aún quedan por cuantificar nuevas reducciones.