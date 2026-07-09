Empleados de Airbus en España declaran huelga por deterioro en condiciones laborales

Los empleados del fabricante aeronáutico Airbus ⁠se declararon en huelga en la mayor parte de España hasta finales de julio, debido a lo que los sindicatos describen como un deterioro ⁠de las condiciones laborales.

Los trabajadores protestan ⁠por asuntos como los aumentos salariales por debajo de la inflación, un control más estricto de la asistencia y la exigencia de que el personal de oficina pase más tiempo en las instalaciones, indicó el Sindicato Independiente de Profesionales de la Aviación (SIPA) en un comunicado.

Airbus, que se ve presionada para cumplir su objetivo anual de entrega de 870 aviones mientras se enfrenta a limitaciones en la cadena de suministro, ya sufrió interrupciones y protestas en Francia el mes pasado tras reducir el número de días en que el personal administrativo podía trabajar a distancia.

La huelga, convocada por el SIPA el 1 de julio, obtuvo inicialmente apoyo en la planta de Airbus de Getafe, cerca de Madrid, antes de extenderse a otras sedes y contar con el respaldo de otros sindicatos, según un dirigente sindical.

CCOO, el mayor sindicato de Airbus en España, no se ha sumado a la convocatoria, pero ha anunciado en Facebook que convocará ⁠una huelga indefinida a partir del ⁠7 de septiembre si no se ⁠satisfacen sus reivindicaciones.

"Si no se alcanza un acuerdo, los plazos de entrega ⁠se verán gravemente afectados por la huelga y las medidas de fuerza que tendrán lugar durante los últimos cuatro meses del año en todas las plantas de Airbus España", dijo CCOO.

Airbus emplea a más de 14,000 personas en España repartidas en ocho centros de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde fabrica aviones de transporte militar y piezas para aviones comerciales y ⁠satélites. Getafe es el tercer centro más grande de la empresa a nivel mundial, según la página web de Airbus.