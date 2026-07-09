Microsoft aumenta sus emisiones y consumo de agua en medio de expansión de la IA

Microsoft registró un aumento del 27% de sus emisiones de gases de efecto invernadero durante su ejercicio 2025 en comparación con el anterior, según un documento divulgado el jueves que también señala un incremento del 22% en su consumo de agua.

Informes publicados la semana pasada por Google y Amazon también mostraron aumentos de emisiones, del 18% y el 16% respectivamente, y las tres empresas reconocieron que la expansión de la infraestructura de IA supera el ritmo de sus esfuerzos de descarbonización.

Las emisiones totales de Microsoft alcanzaron 21.1 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (mtCO2e) en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025, frente a 16.7 millones el año anterior, según la Hoja de Datos Ambientales 2026 de la compañía.

Al igual que sus rivales, Microsoft emite más gases de efecto invernadero por cada dólar de ingresos.

Su intensidad de emisiones aumentó a 75.0 mtCO2e por millón de dólares de ingresos, desde 68.1 el año anterior —la primera subida en al menos seis años— mientras los ingresos crecían un 15% hasta 281,700 millones de dólares.

El aumento se debió en gran medida a un incremento notable de las emisiones asociadas a la electricidad comprada, que se dispararon de 259,090 mtCO2e a 2,7 millones de mtCO2e.

Microsoft atribuyó el repunte en parte a su decisión de febrero de 2025 de dejar de adquirir certificados disponibles en el mercado para compensar emisiones en su contabilidad climática.

Por otra parte, el consumo de agua aumentó un 22% hasta 8,170 megalitros. Alrededor de la mitad de las extracciones provino de zonas clasificadas como de estrés hídrico alto o extremadamente alto.

Los informes de Microsoft, Google y Amazon reflejan las advertencias de la ONU, que a principios de este mes indicó que los centros de datos consumen tanta energía que solo 10 países registran un consumo mayor.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, lanzó una Iniciativa de Transparencia Ambiental sobre IA durante la Semana del Clima de Londres el 23 de junio, y exhortó a las grandes empresas del sector a que sus centros de datos funcionen con energía renovable para 2030.