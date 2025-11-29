Viva asegura que ya actualizó el software de sus aviones Airbus

Pasa la turbulencia para Viva (VivaAerobus). La aerolínea de bajo costo informó este sábado que “prácticamente la totalidad de la flota afectada” ya ha sido sujeta a la actualización precautoria de software solicitada por el fabricante Airbus y que por dicha situación se registraron 16 cancelaciones de las cerca de mil operaciones programadas para hoy y mañana.

Dicha situación “nos permite regresar a la operación normal en la totalidad de los vuelos, asegurando por completo la seguridad de nuestros pasajeros y tripulación en cada una de nuestras aeronaves”.

En un comunicado, recordó que la revisión fue en los equipos de la familia A320 como parte del proceso instruido en la víspera por Airbus y la autoridad reguladora EASA (European Union Aviation Safety Agency).

Sin embargo, no detalló la cantidad de aviones involucrada. De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), al cierre del tercer trimestre del 2025 la línea aérea cuenta con una flota de 91 aviones de las familias A32O y A321.

Debido a la contingencia presentada, Viva agradeció el esfuerzo de sus equipos técnicos y de ingenieros, “quienes trabajaron sin descanso 24 horas para actualizar con la mayor rapidez y rigor técnico el software en todas nuestras aeronaves y estar en estricto cumplimiento con la directiva emitida por EASA y nuestro fabricante Airbus, minimizando el impacto a nuestras operaciones”.

Además, ofreció a los pasajeros afectados por las cancelaciones las siguientes opciones: cambio a otro vuelo disponible sin costo adicional o reembolso en caso de que el pasajero prefiera no viajar, de lo cual tienen más detalles en el módulo de autogestión disponible en su sitio web y en la app de Viva.