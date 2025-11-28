AFAC verificará aeronaves Airbus de Viva y Volaris

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que llevará a cabo la verificación técnica de las aeronaves Airbus que operan las aerolíneas Volaris y Viva con el fin de garantizar las condiciones máximas de seguridad operativa.

En un comunicado, explicó que debido a un incidente registrado el 30 de octubre del 2025, en el que una aeronave Airbus A320-200 de la empresa JetBlue experimentó una pérdida de control en vuelo, este 28 de noviembre la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés) emitió la Directiva de Emergencia de Aeronavegabilidad AD No. 2025-0268-E.

Dicha medida, de acuerdo con las autoridades, obliga a la revisión de los equipos y del software de las computadoras de los controles de vuelo (FCC) en las aeronaves de la familia AIRBUS A319, A320 y A321

“Esta directiva de seguridad afectará de manera preliminar a alrededor de 6,000 aeronaves a nivel mundial, incluida la flota de aeronaves Airbus que opera actualmente en México”, se detalló.

De acuerdo con la AFAC, las dos aerolíneas trabajan en la logística para implementar la directiva de seguridad y afectar lo menos posible a sus usuarios, ante la posibilidad de que exista cancelación de vuelos.

“La autoridad reitera su compromiso de vigilar que el transporte aéreo en México se preste de manera continua, segura y en beneficio de la población”, agregó.