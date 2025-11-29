Airbus interviene rápidamente en sus modelos A320

El fabricante aeronático Airbus intervino rápidamente entre el viernes y el sábado en miles de aviones A320 para cambiar urgentemente un programa de control de navegación, pero un centenar deberá permanecer inmovilizado más tiempo.

Ningún portavoz de la compañía logró ser contactado el sábado para obtener cifras, pero el ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, se mostró tranquilizador en el canal de noticias BFMTV.

El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, dijo en LinkedIn que "quiero presentar nuestras excusas sinceras a nuestros clientes, las compañías aéreas, y a los pasajeros afectados en la actualidad".

Añadió que "consideramos que nada es más importante que la seguridad cuando la gente toma uno de nuestros aparatos, como lo hacen millones todos los días".

El defecto en el programa, revelado el viernes, hizo temer graves perturbaciones en el tráfico aéreo mundial, ya que el A320 es el avión más vendido del mundo.

El modelo entró en servicio en 1988 y, a finales de septiembre, se habían entregado 12.257 unidades.

El fabricante instó a "detener inmediatamente los vuelos" de 6.000 de sus aviones A320 para reemplazar el programa.

Pero el ministro francés Tabarot indicó el sábado que el fallo había sido corregido "en más de 5.000 aviones" desde entonces.

Según Airbus, un incidente técnico en octubre con un aparato en Estados Unidos "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo".

Ese incidente afectó a un Airbus A320 de la aerolínea JetBlue, que volaba entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos).

Por un fallo informático en el programa de control de vuelo, la nave descendió repentinamente sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida. El incidente dejó varios pasajeros heridos, según los bomberos locales.

El ministro francés explicó que no toda la flota podrá volver a despegar de inmediato.

"Según la última información de la que dispongo, pero Airbus podrá y deberá comunicar al respecto, parece que habrá muchos menos A320 que se vean afectados de forma más duradera por el cambio de software", declaró.

"Se había mencionado la posibilidad de que afectara a un millar de aviones. Ahora parece que sólo se trata de un centenar", añadió el ministro desde el aeropuerto de Niza.

Perturbaciones "significativas" en Avianca

El anuncio de Airbus provocó retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el mundo, desde Filipinas hasta Colombia.

La colombiana Avianca informó de afectaciones "significativas" en sus vuelos debido a que la actualización del programa afecta a más del 70% de su flota, y suspendió la venta de boletos hasta el 8 de diciembre.

En México, las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobús informaron el viernes que sus operaciones iban a sufrir retrasos, pero que tomarán medidas para mitigar las afectaciones.

No dieron detalles de cuántos vuelos se verán afectados o del número de aviones que deberán realizar estas actualizaciones.

El incidente coincidió con la festividad de Acción de Gracias, en la que muchos estadounidenses toman el avión para encontrarse con la familia.

Pero las aerolíneas de ese país reportaron afectaciones limitadas. United Airlines aseguró con normalidad los vuelos del sábado y American Airlines señaló que solo tenía cuatro aviones inmovilizados.

En Europa, Air France anunció 35 cancelaciones el viernes, pero dijo que el sábado podría "transportar a la totalidad de sus clientes, salvo los vuelos de la red regional Caribe".

La alemana Lufthansa señaló que no preveía cancelar ningún vuelo, al igual que la aerolínea de bajo coste EasyJet, quien dijo haber concluido ya la intervención en todos sus A320 afectados.

En India, el ministerio de Aviación registró el sábado por la noche 68 aviones que aun requerían la intervención, o sea el 20% de la parte de la flota del país afectada por el problema.

El A320 es una gama que engloba también los modelos A318, A319 y A321.

Según Cirium, una consultora del sector, actualmente hay en servicio en todo el mundo unos 9,400 aparatos de este tipo.