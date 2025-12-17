Pozole para Navidad: 5 pozolerías exquisitas en la CDMX para celebrar el 24 de diciembre

En la Ciudad de México, el pozole se consolida en diciembre como uno de los platillos con mayor crecimiento estacional en ventas, tanto para consumo en sitio como para llevar.

Restauranteros y comerciantes coinciden en que el último mes del año eleva de forma significativa la demanda de caldos y guisos, impulsada por el frío, pero también por un cambio estructural en los hábitos de consumo durante las fiestas decembrinas.

El incremento no es solo climático. En diciembre se intensifica el gasto en alimentos preparados, debido a la saturación de agendas, las posadas y las reuniones familiares.

En ese contexto, el pozole gana terreno frente a otros platillos tradicionales por su eficiencia económica: rinde para muchas personas, permite controlar el gasto por porción, se compra por kilo y reduce los tiempos de preparación en casa.

Cena del 24: del platillo tradicional al platillo funcional

Aunque la cena del 24 de diciembre sigue asociada a bacalao, romeritos o pavo, en la CDMX el pozole ha dejado de ser una excepción para convertirse en una alternativa recurrente.

El consumo se concentra en 3 perfiles: familias que reciben invitados y compran comida ya preparada; grupos que regresan de posadas y buscan una cena caliente y compartible; y hogares que priorizan una celebración informal, sin sacrificar el carácter festivo.

A diferencia de otros platillos navideños, el pozole ofrece flexibilidad operativa y presupuestal. Se adapta a distintos gustos —pollo, maciza o surtido; rojo, blanco o verde—, admite acompañamientos de bajo costo y reduce el desperdicio. En un entorno de inflación alimentaria acumulada, este factor económico explica por qué su consumo crece año con año en diciembre.

Pozolería La Troje

Pozolería La Troje se ha consolidado como una de las referencias más sólidas de pozole tradicional en la CDMX, particularmente por su pozole que puedes combinar con pollo o cerdo, una preparación poco común que le da identidad propia.

Este lugar se consolidad tambien porque puedes acompañar este delicioso pozole con sus tostadas de tinga o con sus enmoladas que son una buena opción en la temporada decembrina, su clientela es mayoritariamente familiar y de grupos grandes, con un fuerte peso de pedidos para llevar. Esto la ha posicionado como una opción frecuente para resolver la cena del 24 sin sacrificar tradición ni volumen.

Dirección: Plan de Ayala 345, Col. Nueva Santa Anita, Iztacalco, CDMX.

El Pozole de Moctezuma

Considerada una referencia histórica en la Ciudad de México, esta pozolería de la colonia Guerrero mantiene una alta demanda en diciembre. Los comentarios de usuarios coinciden en la constancia del sabor y en porciones generosas, factores decisivos cuando el consumo se multiplica en fechas clave.

El Pozole de Moctezuma nació en 1947 como un comedor improvisado en la casa de Doña Balbina Valle, originaria de Guerrero, y más de 70 años después sigue operando en manos de su familia, convertido en una referencia histórica de la gastronomía popular en la CDMX.

Sobrevivió al sismo de 1985, a obras del Metro y a décadas de cambios urbanos sin publicidad ni franquicias, consolidándose únicamente por el boca en boca. Su pozole blanco, verde estilo Guerrero y de camarón —preparados al momento y servidos en cazuela de barro— lo han hecho punto de encuentro de vecinos, políticos, artistas y empresarios, confirmando que aquí no solo se come pozole: se come historia viva de la ciudad.

Dirección: Moctezuma 12, Col. Guerrero, Cuauhtémoc, CDMX.

Casa Licha

Ubicada en Iztapalapa, Casa Licha destaca por su estilo guerrerense y su enfoque en el consumo doméstico. Durante diciembre, los comentarios reflejan un aumento en pedidos, especialmente para reuniones en casa.

Casa Licha es una de las pozolerías mejor valoradas de la CDMX: fundada en 1960, lleva 65 años sirviendo pozole estilo Guerrero en cazuela y se ha consolidado por su sabor consistente y tradición familiar. Ofrece pozole blanco y verde con maciza, pollo, cabeza o surtido, acompañado de los clásicos complementos, y mantiene una calificación de 4.5 estrellas en Google Maps, respaldada por clientes que destacan su autenticidad y calidad sostenida a lo largo de décadas.

Dirección: Sur 69-A 513, Col. Justo Sierra, Iztapalapa, CDMX.

Los Tolucos

Con miles de opiniones acumuladas, Los Tolucos representa un caso de alto volumen de consumo en la capital. En diciembre, su afluencia crece por su capacidad de atender grupos grandes y por un menú que amplía la experiencia más allá del pozole.

Los Tolucos es una pozolería emblemática de la CDMX con más de 55 años de historia, especializada en pozole estilo Guerrero —solo verde y blanco— siguiendo la tradición de Altamirano. Ubicada en la colonia Algarín, es famosa por su sabor consistente, porciones generosas y por haber sido visitada por políticos, deportistas y figuras del espectáculo.

Con precios promedio de 200 a 250 pesos por persona, se mantiene como una opción clásica y muy concurrida para comer pozole todo el año.

Dirección: Juan E. Hernández y Dávalos 40, Col. Algarín, Cuauhtémoc, CDMX.

Restaurante Casa Tixtla

Casa Tixtla nació en 1977 en la colonia Algarín, cuando Melitón Poctzin y Concepción, originarios de Tixtla, Guerrero, concentraron su experiencia en cocina económica para especializarse en pozole verde tradicional, preparado con ingredientes traídos desde su tierra y recetas familiares.

Con casi 5 décadas de historia, el restaurante se ha consolidado como referente de la gastronomía guerrerense en la CDMX, tanto por su sabor auténtico como por su valor cultural, al grado de recibir a figuras políticas y mantener un cheque promedio cercano a 200 pesos por persona, con tradiciones como el jueves pozolero 2x1.

Su propuesta conecta directamente con la tradición: pozole bien servido, ambiente sin pretensiones y una experiencia que privilegia el sazón sobre la espectacularidad. Por ello, se posiciona como una opción sólida para quienes buscan cerrar el año con cocina regional auténtica.

Dirección: C. Juan E. Hernández y Dávalos 36, Col. Algarín, Cuauhtémoc, 06880 Ciudad de México, CDMX.