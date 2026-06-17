Ven atractivo de Canadá para inversión china en autos

Canadá se perfila como la “manzana de la discordia” de México para acaparar las inversiones automotrices de empresas chinas como BYD, Geely y Chirey, tras su reciente alianza con la nación asiática de importar autos libres de arancel, tener un mercado creciente por la preferencia de autos electrificados y un mayor margen de ganancia respecto al ofrecido por la industria mexicana afirmó Guido Vildozo, director de pronósticos de ventas de vehículos ligeros para América Latina en S&P Global.

Adelantó que en lo que resta del 2026 y el 2027, “estaremos viendo anuncios de inversiones de algunos de los jugadores chinos, porque hay una cantidad de plantas (de manufactura) que están ociosas tanto en Canadá como México, es abundante en este momento y ese ha sido uno de los canales preferidos para que estas empresas puedan entrar a esos mercados”.

Al participar en el webinar realizado por MéxicoNOW, el especialista automotriz comentó que la reciente alianza de Canadá con el mercado asiático, que abre un cupo inicial de importación de 50,000 unidades de origen chino (escalable a 70,000); sumado a que las firmas orientales pueden proveer vehículos desde sus plantas en Hungría o Indonesia (sin aranceles), abre la puerta a que “Canadá sea considerada la primera base de manufactura china en la región de Norteamérica”.

En los últimos dos años, firmas automotrices chinas alzaron la mano para invertir en México. Sin embargo, a partir del 2026, México impuso aranceles de 50% a la importación de autos chinos.