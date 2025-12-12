Divisas turísticas registran dinamismo en octubre

Con un “buen” octubre, durante los primeros 10 meses del año México sumó divisas turísticas por 28,218 millones de dólares, lo que representó un incremento de 6.5% en relación a igual periodo del 2024, y en el mismo lapso llegaron 38 millones 403,480 turistas internacionales (principalmente de Estados Unidos), con un alza de 5.8%, informó este jueves el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En dichos meses, el gasto de los turistas internacionales que llegan por vía aérea al país y que representó 80% del total sumó 22,582.5 millones de dólares, con un aumento menor al de los dos indicadores anteriores (que son los que considera ONU Turismo en sus rankings): 3.9% y llegaron 18 millones 350,751 personas, con una caída de 1.9 por ciento.

“A pesar de la buena marcha de algunos rubros del turismo internacional, el segmento de viajeros aéreos, que suele aportar más de 80% del gasto turístico, mantiene una variación acumulada anual negativa que, combinada con otros factores, impacta también al saldo de la balanza turística”, consideró el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún.

Con base en la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), el gasto medio de los turistas internacionales se redujo 0.5% en los 10 meses al ubicarse en 666.09 dólares, en tanto su subsegmento de turistas de internación (con una aportación del 83% del total de los ingresos) se incrementó 3.7% al llegar a los 1,089.19 dólares.

Octubre de F1

En el décimo mes del 2025 la derrama de divisas del turismo internacional en México creció 9.3% interanual a 2,440 millones de dólares, con lo que el indicador aceleró nuevamente luego de haber crecido 3.4% en agosto y 3.1% en septiembre.

En tanto, el flujo de turistas internacionales volvió a terreno positivo de forma discreta, al crecer 0.4% a tres millones 741,000 personas, de acuerdo con el cómputo hecho a partir de los datos de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

En septiembre, este indicador descendió 3.2%, lo que sorprendió por tratarse de su primer tropiezo desde marzo del 2021, cuando se resentía todavía el efecto de las medidas de distanciamiento social por la irrupción de Covid-19.

La recuperación del ritmo de avance de las divisas turísticas en presencia de un avance modesto del número de viajeros se reflejó en un mejor desempeño del gasto medio por turista en un mes en el que la Ciudad de México fue sede de F1, lo que motivó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registrara su segundo mes con mayor cantidad de pasajeros internacionales atendidos, 4.5%, luego de que en abril se incrementó el 7.2% en relación a octubre del año pasado).

Dicho gasto, considerando la totalidad de viajeros (turistas internacionales y fronterizos), ascendió a 294 dólares, con lo que se moderó su caída interanual a 1.5%, desde el desliz de 11.1% de septiembre.

Pero al observar el apartado de turistas de internación, que es el que aporta el grueso de las divisas por tratarse de aquellos que pernoctan en el país, se consigna un avance de 3.4% a 962.9 dólares, que representa una mejora al considerar que en septiembre se presentó un descenso de 1.0 por ciento.