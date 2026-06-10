Algunos tipos de cáncer comienzan a comportarse como enfermedades crónicas ante el desarrollo de nuevas terapias

Los avances en el tratamiento del cáncer están cambiando el pronóstico de los pacientes y, en algunos tipos de tumores, la enfermedad comienza a comportarse de manera similar a padecimientos crónicos como la diabetes, coincidieron especialistas.

Durante el Foro de Periodismo en Oncología, organizado por la farmacéutica Pfizer México, explicaron que algunos pacientes con cáncer de pulmón con una mutación específica han alcanzado una supervivencia de "más de siete años".

Lo anterior ante el desarrollo de tratamientos dirigidos, a los avances en medicina de precisión, al uso de biomarcadores, así como a la inmunoterapia.

“El cáncer ya inclusive es un ejemplo de que se está cronificando la enfermedad, haciéndola crónica… Es algo a lo que se aspira, es un camino al que vamos”, expuso el director médico de Oncología para Pfizer México, Francisco Olguín.

“Hoy, el entendimiento profundo de las enfermedades a nivel molecular hace que podamos ofrecer tratamientos con efectividades que nunca antes habíamos visto”, aseguró.

En su exposición, el jefe de Servicio de Oncología Médica del Instituto de Enfermedades Respiratorias (INER), Jorge Arturo Alatorre, explicó que el cáncer de pulmón es en una de las principales causas de cáncer en el mundo, pero en México sigue existiendo una percepción de menor relevancia debido a los registros disponibles.

Recordó que en muchos pacientes el pronóstico de esta enfermedad era limitado. “Cáncer de pulmón era igual a muerte hace 15 años. Ahora, afortunadamente, no”, acotó.

Aclaró que la cronificación no significa necesariamente curación en todos los casos, sino un mejor control de la enfermedad.

Jorge Arturo Alatorre puntualizó que a través de biomarcadores o información molecular se puede entender mejor el cáncer de pulmón y, con ello, elegir los tratamientos dirigidos (pastillas) más adecuados para cada paciente.

“El cáncer de pulmón lo estamos cronificando, hay resultados muy buenos para los pacientes… Algunos llegan a tener un control de la enfermedad en etapa temprana”, sostuvo el jefe de Servicio de Oncología Médica del INER.

Puntualizó que en algunos tipos específicos y en pacientes seleccionados, ciertos cánceres pueden comportarse como enfermedades crónicas controlables, por lo que no aplica para todos los tipos ni en todos los estadios del padecimiento.

El especialista recordó que entre la población de riesgo se encuentran las personas mayores de 50 años que han fumado y todavía una parte importante de los casos de cáncer de pulmón se detecta en etapas avanzadas de la enfermedad.