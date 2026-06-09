Pfizer concentra 40% de su inversión global en oncología y avanza con terapias de nueva generación

La oncología es uno de los principales focos de investigación de Pfizer, que destina cerca de 40% de su inversión global en investigación y desarrollo (I+D) a esta área terapéutica.

El objetivo es acelerar el desarrollo de tratamientos de nueva generación basados en medicina de precisión, terapias dirigidas y biotecnología avanzada.

Actualmente tiene más de 55 programas oncológicos en desarrollo y más de 30 moléculas candidatas a convertirse en nuevos tratamientos.

“La oncología se ha convertido en uno de los pilares estratégicos más importantes para Pfizer”, expuso la empresa.

Destacó que planea desarrollar ocho tratamientos innovadores contra el cáncer hacia 2030 y duplicar el número de pacientes tratados con sus medicamentos oncológicos en los próximos años.

La apuesta de las farmacéuticas por desarrollar terapias avanzadas para tratar diferentes tipos de cáncer responde a su impacto económico, para los sistemas de salud y para millones de familias a nivel mundial.

De acuerdo con cifras citadas por Pfizer, el impacto económico global del cáncer podría rebasar los 25 billones de dólares entre 2020 y 2050.

En 2022 se registraron aproximadamente 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes relacionadas con la enfermedad.

Las proyecciones apuntan a que para 2050 la cifra superará los 35 millones de nuevos casos anuales.

“En Pfizer Oncology estamos al frente de una nueva era en el tratamiento del cáncer”, manifestó el líder médico de Oncología para la farmacéutica en Latinoamérica, Luis Alberto Suárez.

Destacó que actualmente concentran su investigación en moléculas pequeñas, los conjugados anticuerpo-fármaco (ADCs) y los anticuerpos biespecíficos, tecnologías diseñadas para atacar células cancerígenas de manera más específica.

Los ADCs son considerados una de las tecnologías con mayor potencial dentro de la oncología, ya que permiten transportar medicamentos directamente a las células tumorales, reduciendo el daño sobre tejidos sanos.

Destaca el hecho de que cinco de los ADCs aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) son parte del portafolio de Pfizer.

Mientras que casi la mitad de los ADCs comercializados utilizan tecnología vedotin desarrollada por Seagen, empresa adquirida por Pfizer en 2023.

La farmacéutica también impulsa el desarrollo de anticuerpos biespecíficos, diseñados para activar el sistema inmunológico y dirigirlo con mayor precisión contra células cancerígenas.

Durante la Reunión Anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026, presentó nuevos resultados clínicos en cáncer de pulmón, colorrectal, próstata y mama.