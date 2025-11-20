Tiendas 3B perfila mejora en márgenes

Tiendas 3B, una cadena minorista de precios bajos con presencia en México y cuyas acciones cotizan en Estados Unidos, dijo que sus tiendas más antinguas ya tienen márgenes de flujo operativo comparables con los de otras cadenas hard discount que cotizan en Bolsa, por lo que perfila una mayor rentabilidad derivada de su estrategia de expansión y de un incremento acelerado en ventas.

La minorista prevé que los márgenes aumenten con el tiempo, gracias a que está escalando y abriendo nuevas unidades, pero aclaró que habrá volatilidad en este indicador trimestre a trimestre, lo cual definió como algo "normal".

Entre julio y septiembre, el margen de flujo operativo de la compañía se vio impactado por un incremento en el gasto no monetario por compensación en acciones, pero aun así aumentó 28 puntos base a 5.8 por ciento.

Ford Credit de México, el intermediario financiero en el país de la segunda mayor compañía automotriz de Estados Unidos, realizará una expansión de sus fuentes de fondeo con la creación de una nueva serie de pagarés fiduciarios.

La empresa dijo que con estos pagarés realizará disposiciones hasta por un monto de 3,000 millones de pesos (163 millones de dólares) con un banco comercial mexicano, del cual no dio detalles, de acuerdo con un comunicado.

Ford Credit de México tampoco dio información sobre el destino de los recursos que obtendrá con la creación de la serie de pagarés fiduciarios.

Fibra Danhos, un fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en centros comerciales y desarrollos de usos mixtos, recibió una mejora en la recomendación de sus acciones por parte del banco de origen británico Barclays.

Los analistas de Barclays cambiaron la recomendación de Fibra Danhos de ‘Underweight’ a ‘Equalweight’, debido a que una mayor diversificación está empezando a dar frutos, pese a que la cartera industrial de la empresa aún es de menor escala que la de sus competidores.

Los analistas de Barclays también aumentaron el precio objetivo para las acciones de Fibra Danhos de 24 a 30 pesos por título, o un incremento de 25 por ciento.

Los expertos del banco británico también subieron el precio objetivo para las acciones de Fibra Uno de 38 a 39 pesos, con recomendación de ‘Overweight’.

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) del Banco de México, realizaron una nueva edición en el mercado bursátil de largo plazo mediante la colocación de un bono verde.

Esta colocación tiene como objetivo dar continuidad e impulsar proyectos con impacto ambiental positivo, particularmente aquellos que contribuyen de manera directa a la mitigación del cambio climático.

Los criterios de selección de los proyectos que se financiarán con estos recursos están alineados a los objetivos de la Taxonomía Sostenible de México.

