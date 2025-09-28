Sun Pharma sí tiene los medicamentos listas para entregar, pero enfrenta obstáculos logísticos

Sun Pharma México, una de las empresas señaladas por el gobierno federal de incumplir con la entrega de medicamentos, aseguró que cuenta con el 100% de los productos listos para distribución, pero ha enfrentado problemas en su recepción debido a la saturación de almacenes y la cancelación de pedidos.

Si bien la farmacéutica de origen indio reconoció que su nivel de incumplimiento se sitúa en un 56%, lo que equivale a 40,590 piezas pendientes de entrega, esta cifra es menor a la reportada por el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, del pasado martes 23 de septiembre, el funcionario federal dio a conocer que Sun Pharma ha incumplido con el 63.5% del suministro de 71,848 productos médicos comprometidos para el periodo 2025-2026, solo ha entregado 26,240 piezas.

En un comunicado, emitido este viernes, la empresa farmacéutica recalcó el principal obstáculo que enfrentan no es de disponibilidad o capacidad, sino la falta de coordinación logística en la recepción por parte del sector público de salud, debido a “demoras en citas de entrega, rechazos de producto por saturación en almacenes, o cancelaciones de pedidos”.

“Es vital precisar que este incumplimiento no se debe a la falta de producto; por el contrario, Sun Pharma tiene el 100% de estos medicamentos y los lotes requeridos en México, listos para su entrega inmediata”, sostuvo el gerente general de la compañía, Carlos Estrada.

Por lo que la empresa farmacéutica hizo un llamado a las autoridades para “facilitar la asignación y gestión eficiente de las citas de recepción”.

Añadió que tiene la plena capacidad para entregar la totalidad de las 40,590 piezas pendientes “en un plazo inmediato”.

“Sun Pharma confirma la disponibilidad total de sus medicamentos y solicita la coordinación urgente para superar los desafíos logísticos conjuntos con el gobierno de México”, añadió Carlos Estrada en el comunicado.

Respecto al amparo que obtuvo en 2024, ante la inhabilitación de 40 meses impuesta por la entonces Secretaría de la Función Pública, expuso que este recurso legal lo interpuso para proteger su capacidad operativa y garantizar el suministro de medicamentos para el sistema de salud del país.

“Este proceso se encuentra siguiendo el curso legal establecido. Esta acción se tomó con el único fin de proteger la capacidad operativa de la empresa y asegurar el flujo de medicamentos esenciales”, expuso.

Sun Pharma subrayó que ha sido proveedor del sector público de salud de México por más de 20 años y ha suministrado medicamentos en áreas terapéuticas como psiquiatría y oncología.