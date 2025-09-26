Wall Street sube tras datos de inflación PCE en línea con lo esperado

Los tres principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana del viernes. Los promedios operan dispares tras la publicación de datos de inflación de Estados Unidos en línea con los esperados, que mantienen la apuesta de recortes a la tasa de la Fed.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, gana 0.40% a 46,132.68 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanza 0.18% hasta 6,616.64 puntos. El Nasdaq Composite cede 0.12% a 22,358.08 puntos.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por su sigla en inglés), indicador de inflación favorito de la Fed, aumentó 0.3% en agosto, en línea con lo esperado, y 2.7% anual. Las cifras mantienen la apuesta de dos ajustes de tasa más en lo que resta del año.

En el ámbito comercial, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer nuevos y relevantes aranceles a las importaciones, con tarifas de 100% sobre medicamentos de marca, además de 25% sobre camiones pesados, que entran en vigor la próxima semana.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 operan con ganancias, con las empresas de energía liderando las ganancias (+1.71%). Al interior del índice Dow Jones, la mayoría de los valores avanzan. Destacan las ganancias de Boeing (+4.03%) e IBM (+1.13%).