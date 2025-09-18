STyFE llama a realizar auditorías internas de igualdad salarial para reducir brecha de género

En conmemoración del Día Internacional de la Igualdad Salarial, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) presentó un recurso clave: el documento "Auditorías Internas de Igualdad Salarial", diseñada para guiar a empresas y organizaciones en la identificación, análisis y mitigación de las disparidades salariales de género en el ámbito laboral.

La herramienta detalla los pasos esenciales para examinar las remuneraciones en las diversas funciones dentro de una empresa, asegurando que tareas de valor y responsabilidad equivalentes reciban una compensación justa e igualitaria, en línea con el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad de remuneración.

Inés González Nicolás, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, enfatizó que este nuevo documento es una de las varias herramientas impulsadas por el gobierno de la Ciudad de México para reducir la brecha salarial de género en la capital.

González Nicolás afirmó: “Estoy muy segura de que, mediante acciones afirmativas como esta herramienta, lograremos avances significativos para que nuestra ciudad sea un referente positivo en igualdad laboral”.

La titular de la Secretaria de Trabajo exhortó a las empresas y a los sindicatos a hacer un esfuerzo en conjunto para que a través del diálogo se pueda llegar a los mejores acuerdos para ir cerrando la brecha salarial en la capital.

Por su parte, Constanza Carrasco, Coordinadora del área de Incidencia, de Intersecta Organización para la Igualdad, A.C., calificó como un gran acierto que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ponga al alcance de los centros de trabajo esta herramienta para identificar y atender las brechas salariales de género.

“Es muy grato para todas poder ver que las instituciones del Estado están realmente tomando una responsabilidad importante en darles las herramientas a las personas empleadoras para llevar a cabo sus responsabilidades de ley, porque a veces justamente lo que falta es ese acompañamiento de las autoridades”.

El documento “Auditorías Internas de Igualdad Salarial” se puede consultar en la página web de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.

Las orientaciones didácticas presentadas en esta herramienta son adaptables a la realidad específica de cada centro de trabajo, teniendo en cuenta factores como el tamaño de la empresa, su estructura interna, el sector de actividad y el nivel de madurez en la implementación de políticas de igualdad.

Cabe señalar que “Auditorías Internas de Igualdad Salarial” forma parte del material complementario de la guía “Brecha Salarial de Género: ideas para cerrarla”, elaborado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, como parte de las acciones para reducir y erradicar la brecha salarial de género en los centros de trabajo, con el propósito de promover el derecho a la igualdad salarial de todas las personas trabajadoras.