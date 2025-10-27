¿Qué es el SIPRES y por qué es clave al buscar un préstamo?

¿Sabías que existe una herramienta pública y gratuita que te dice si una empresa, institución o aplicación de préstamos en línea está regulada? Esa herramienta es el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), de Condusef.

El SIPRES es un registro público y oficial que proporciona información corporativa y general de las instituciones financieras que son competencia de la Condusef.

De acuerdo con el propio organismo, si la institución que buscas no se encuentra en este registro, no se trata de una institución financiera o está incumpliendo con la normatividad aplicable.

“El principal problema de solicitar un préstamo con una institución que no figura en el SIPRES es que, en caso de que llegues a tener un problema, la Condusef no podrá intervenir en tu defensa”, indica un comunicado de la fintech yotepresto.

¿Cómo consultar el SIPRES?

Para consultar el SIPRES debes seguir los siguientes pasos:

Entra a https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp Lee con atención el aviso que aparecerá y luego haz clic en el botón de Cerrar. Haz clic en la opción de Buscar Instituciones. Teclea el nombre comercial o la denominación social de la institución.

Si al teclear el nombre no se despliega ningún resultado, eso quiere decir que la institución no está en el SIPRES.

“Es importante teclear el nombre de diferentes maneras, ya que en algunos casos hay instituciones que sí están registradas, como yotepresto, pero están dadas de alta con su nombre, pero separado: yo te presto, por ejemplo”, precisa la fintech.

¿Qué es yotepresto?

Yotepresto es una fintech mexicana de préstamos en línea autorizada y regulada por Condusef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico).

A través de su modelo de operación, préstamos entre personas, ofrece créditos personales de hasta $425,000 con tasas desde 8.9%, pagos mensuales fijos y plazos de hasta 36 meses. El trámite es completamente en línea y gratuito.

En 10 años de operación, la fintech ha entregado más de 5 mil millones de pesos en préstamos en línea y cuenta con más de 4 millones de usuarios registrados, lo que la posiciona como la Institución de Financiamiento Colectivo (IFC) líder en México.

