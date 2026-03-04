CCE y sector privado de EU piden garantizar el arancel cero en la revisión del T-MEC

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México y el sector privado de Estados Unidos coincidieron en que la revisión del T-MEC debe partir de un objetivo clave, que es garantizar el arancel cero para todos los bienes que cumplan con las reglas de origen del acuerdo, incluyendo los bienes sujetos a aranceles sectoriales al amparo de la Sección 232.

Durante una gira de trabajo que realizó José Medina Mora, presidente del CCE, en Washington para fortalecer el diálogo comercial rumbo a la revisión del T-MEC, el sector privado de México y Estados Unidos coincidieron en objetivos clave como establecer el libre comercio entre ambas partes, así como el diálogo con tomadores de decisiones en Estados Unidos de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el marco de su estancia por tres días en Washington, el presidente del CCE, acompañado de una comitiva, sostuvo reuniones de alto nivel con funcionarios de los Departamentos de Comercio, Estado, Tesoro, Trabajo y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, así como con miembros de comités clave en el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso, presidentes de las principales organizaciones empresariales y think tanks de Washington (centros de pensamiento y personajes intelectuales influyentes).

"El Consejo Coordinador Empresarial reafirma su disposición permanente a colaborar con autoridades y líderes empresariales de EU para consolidar a América del Norte como bloque económico y avanzar en una agenda de competitividad regional que impulse el crecimiento sostenible", señaló José Medina Mora.

El dirigente empresarial destacó la importancia de México como socio comercial estratégico de Estados Unidos, ya que México es el principal mercado de exportación de bienes estadounidenses.

Resaltó que México es el principal mercado de exportación para 24 industrias estadounidenses, así como el primer o segundo destino exportador para 26 estados de la Unión Americana.

El comercio trilateral genera más de 13 millones de empleos estadounidenses. Las exportaciones de México incorporan más contenido estadounidense que aquellas de cualquier otro socio comercial de Estados Unidos, por lo que las exportaciones de nuestro país también generan empleo en EU.

Ante los representantes gubernamentales, el sector privado mexicano explicó que México contribuye al fortalecimiento de las cadenas de valor regionales, lo que consolida la competitividad de América del Norte frente a otras regiones del mundo.

El CCE sostuvo que existe una alta complementariedad entre ambos mercados, tanto en el sector industrial como en el agropecuario: Estados Unidos se abastece de frutas y verduras mexicanas durante todo el año a precios accesibles, en tanto México es un mercado clave para los exportadores de granos estadounidenses. Además de que el 59% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos son bienes intermedios utilizados por la industria manufacturera estadounidense.