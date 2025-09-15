Grupo Carso y FCC construirán tramo del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo

Monterrey, NL. Grupo Carso (GCARSO) informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que, tras participar en la licitación pública internacional para la construcción y diseño de 111 kilómetros del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, segmentos 13 y 14 (Saltillo–Santa Catarina), se le adjudicó el contrato al consorcio conformado por su subsidiaria Operadora CICSA, S.A. de C.V. (CICSA) y la empresa FCC Construcción, S.A. (FCC).

De acuerdo con la compañía, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, otorgó la obra al consorcio luego de que presentara la mejor propuesta técnico-económica entre seis participantes.

El contrato, formalizado el 15 de septiembre, asciende a 31,844 millones de pesos, incluyendo IVA, y contempla tanto el diseño como la construcción de los tramos mencionados. La participación dentro del consorcio será equitativa, con CICSA y FCC aportando cada una el 50 por ciento.

El inicio de la obra está previsto para el 30 de septiembre de 2025 y tendrá un plazo de ejecución de 960 días naturales, de acuerdo con la información enviada por Grupo Carso a la Bolsa Mexicana de Valores.

rrg