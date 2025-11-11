José Medina Mora, el candidato de unidad para la presidencia del CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que José Medina Mora se convirtió en candidato de unidad para la presidencia del organismo privado, con lo cual a partir de diciembre, relevará a Francisco Cervantes Díaz.

“Conforme al calendario establecido por su normatividad interna, el día de hoy (11 noviembre) concluyó el periodo de registro de candidaturas para la Presidencia del organismo, mismo que permaneció abierto del 6 al 11 de noviembre”, señaló el CCE.

El CCE reafirma su compromiso con la unidad del sector privado, la institucionalidad y la continuidad de los esfuerzos colectivos para fortalecer la competitividad, la inversión y el desarrollo incluyente de México.

José Medina Mora concluyó su periodo hace un año como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y desde ese momento, decidió postularse para presidir el CCE. Sin embargo, el proceso de elección interna del Consejo Coordinador Empresarial se pospuso por un año, ante el cambio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así del pasado 15 de octubre se establecieron las bases y el calendario para la asamblea general.

Al proceso se registró únicamente la candidatura de José Medina Mora Icaza, quien fue propuesto como candidato de unidad para encabezar al CCE en el próximo periodo institucional.

De acuerdo con los estatutos del Organismo, el Consejo Nacional será informado sobre el resultado del registro durante su sesión del 14 de noviembre, dando paso al periodo de presentación de propuestas ante los organismos que integran el CCE, previsto del 14 de noviembre al 5 de diciembre. Posteriormente, la Asamblea General Anual Ordinaria, espacio en el que se formaliza la elección y el cambio de Presidencia, se celebrará durante la segunda semana de diciembre.