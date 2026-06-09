Inversionistas buscan certidumbre ante desgaste de tasas promocionales

¿Por qué el inversionista mexicano está exigiendo un nuevo trato? Hoy en día, los inversionistas son cada vez más exigentes y cuestionan prácticas como las teaser rates o tasas promocionales, ya que representan lo opuesto a sus objetivos financieros.

Mientras que para un ahorrador una tasa inicial elevada puede parecer atractiva, para quien busca rendimientos sostenibles significa recibir ganancias reducidas o nulas una vez que termina la promoción.

Esta estrategia consiste en ofrecer tasas temporales para atraer depósitos en volumen y, después ajustarlas a la baja una vez alcanzada la masa crítica de clientes. Es una herramienta legítima de captación, sin embargo, del lado del inversionista deja un mal sabor de boca.

“Las instituciones tradicionales operan con costos elevados que las obligan a buscar márgenes amplios entre lo que cobran por prestar y lo que pagan por captar”, explicó Luis Rubén Chávez, CEO de yotepresto.

Una alternativa que no depende de promociones

Los recientes recortes de la tasa de referencia por parte del Banco de México (Banxico) han modificado el panorama para los inversionistas. Los rendimientos comenzaron a ajustarse a la baja en diversos productos o a depender de esquemas condicionados.

Un escenario complejo para quienes veían en las Sofipos una opción de inversión con rendimientos atractivos y un nivel de riesgo relativamente acotado. Aunque todavía es posible encontrar tasas competitivas, las condiciones han cambiado.

En algunos casos, los rendimientos promocionados solo aplican sobre los primeros 25,000 pesos invertidos; en otros, es necesario contratar productos adicionales, como una tarjeta de crédito de la misma institución, para conservar la tasa anunciada.

Este descontento por parte de los inversionistas radica en que las tasas que se promocionan suelen estar sujetas a condiciones específicas y rara vez permanecen vigentes por más de unos meses.

Por lo que, lo que inicialmente se presenta como una oferta atractiva puede modificarse rápidamente, generando incertidumbre sobre el rendimiento real de la inversión.

Frente a este panorama, las plataformas de p2p lending (préstamos entre personas) se posicionan como una alternativa, que, a diferencia de las instituciones que dependen de la captación de depósitos, se enfocan en conectar directamente a quienes buscan invertir con quienes necesitan financiamiento.

En México, yotepresto, fue pionera de este modelo y opera bajo una premisa sencilla: la tasa de interés se pacta desde el inicio de cada préstamo y se mantiene durante todo el plazo pactado.

Además, los inversionistas no destinan su capital a un solo acreditado, sino que, gracias a la plataforma, puede distribuir los recursos en distintos créditos, de manera que el riesgo de impago de uno puede mitigarse con el desempeño del conjunto.

Se trata de una lógica de diversificación similar a la que utilizan los fondos de deuda, pero con una diferencia relevante: el inversionista tiene visibilidad directa sobre cada peso que coloca y sobre los créditos que conforman su portafolio.

“Nuestro modelo elimina ese intermediario: la tasa que paga el acreditado es prácticamente la misma que recibe el inversionista”, detalló el CEO de yotepresto.

Nota: ni el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los clientes que sean utilizados en las operaciones que celebren con las ITF o frente a otros, así como tampoco asumir alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas por las ITF o por algún cliente frente a otro, en virtud de las operaciones que celebren. Los retornos, rendimientos o tasas de interés son estimadas, por lo que no se asegura el resultado o éxito de las inversiones.