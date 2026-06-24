Audi y su sindicato en Puebla alcanzan acuerdo contractual global del 19.5%

Puebla, Pue. La empresa Audi y su sindicato en su planta de Puebla, alcanzaron un acuerdo sobre la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), luego de que en la consulta de dos días que terminó este miércoles, el 65% aceptará la propuesta de 19.5% de aumento global.

A través de un comunicado de la representación sindical, encabezada por César Orta, se dio a conocer que, del total de 3,752 basificados, 3,412 participaron en la consulta que se llevó a cabo en la planta ubicada en el municipio de San José Chiapa, donde 2,424 votaron a favor de la propuesta de los directivos.

El 19 de junio, Audi y su sindicato determinaron someter ante los trabajadores la propuesta mediante la consulta que sería el 23 y 24 del presente mes y, con ello, informar a los directivos dicho resultado.

De manera específica, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) obtuvo un incremento salarial del 4.6% directo al salario y 14.9% en prestaciones en la revisión del CCT que tocó este año.

La propuesta inicial de los trabajadores era un aumento del 20%, es decir, 15% directo al salario y de 5% en prestaciones; sin embargo, la empresa alemana no aceptó y continuaron las pláticas.

El acuerdo contractual se da en la prórroga de diez días que dio el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México, es decir, el plazo vencía el día 26, con el emplazamiento a huelga.

Algunos de los beneficios

Entre los beneficios negociados destacan incrementos en vales de despensa y útiles escolares, un bono único de 25,000 pesos y el reconocimiento del Viernes Santo como día de descanso obligatorio.

Asimismo, Audi ofreció que los vales de despensa mensuales pasarán de 1,930 a 2,120, mientras que los vales navideños quedarán indexados de forma fija y permanente dentro del contrato de la firma automotriz.

En el caso de la ayuda para útiles escolares registrará un incremento al pasar de 2,231 a 2,333 pesos. Estos son algunos de los compromisos que plantea la empresa de los cuatro aros.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) celebró el acuerdo, lo cual afianza la industria automotriz, ya que Puebla es uno de los principales polos automotrices de México y concentra una de las cadenas de proveeduría más importante del país.