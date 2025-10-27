Renault amplía oferta de autos electrificados

Renault respalda la estrategia del gobierno mexicano de proteger al mercado interno de la avalancha de importaciones, como lo hace actualmente Europa de los autos chinos, y aun cuando sus autos para comercializar provienen de Corea del Sur y China, se prepara para el “sourcing” (abastecimiento) desde la comunidad europea o nacionales latinoamericanas, donde existan acuerdos comerciales.

Así lo adelantó Jesús Gallo, CEO de Renault en México, quien develó su próximo modelo a la venta en el país, Arkana híbrido, como parte de su nueva era de la francesa enfocada hacia la electrificación en México, donde observa crecimiento de ventas, aun frente a la competencia china.

Pese a que la automotriz de origen francés se verá impactada por la aplicación de aranceles de parte del gobierno mexicano de hasta 50% a las importaciones desde China, Corea del Sur, India, Tailandia, otras naciones, con quien México no cuenta con un acuerdo comercial, la postura de Renault es la defensa del mercado y en especial incentivarlo para su desarrollo.

En entrevista posterior a la revelación del nuevo Renault Arkana, un SUV coupé, diseñado en colaboración con la marca Alpine, y que fue presentado por el piloto Franco Colapinto, el directivo de Renault descartó que la política arancelaria en México sea vista como un freno, sino más bien como de ver cómo puedes incentivar más allá de lo que está ocurriendo dentro del mercado.

Jesús Gallo hizo referencia a la estrategia que implementan los gobiernos de Europa para aumentar las inversiones como fabricantes de autos, y recordó “muchos constructores eran sólidos, fabricaban ese auto pequeño que le gusta a los europeos, que pues por motivos pues ya ese auto ha desaparecido casi en un 70% los últimos 5 años. Hay que ver cómo se implementa en México (la política arancelaria), tiene la fortuna de tener muchos acuerdos comerciales con distintos países.

Renault tiene la oportunidad de evaluar varios sourcing, como es Europa, Brasil, Colombia, Argentina y evidentemente dependiendo de las normas que se den en México, la automotriz tiene un plan a seguir lanzando la ofensiva de productos con versión híbrida. Comentó que en Corea del Sur, Renault cuenta con una de las plantas de manufactura más modernas del grupo a nivel mundial. De ahí se importan dos modelos: Koleos que Renault lanzó en junio pasado, y ahora Arkana que se importa en la versión turbo y va a enriquecerse con la versión híbrida en los siguientes meses.