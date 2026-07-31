Alcalde de Kiev afirma que capital ucraniana está "bajo ataque con misiles balísticos"

Varias explosiones se escucharon a primera hora del sábado en Kiev, la capital ucraniana que según el alcalde está siendo atacada con misiles balísticos.

"Explosiones en la ciudad. Kiev está bajo ataque con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!", dijo Vitali Klitschko en la plataforma Telegram.

Según periodistas de la AFP, se escucharon más de diez explosiones seguidas. Las detonaciones fueron tan intensas que dispararon las alarmas de los coches en las calles.

Kiev y Moscú han intensificado sus ataques de largo alcance después de que se estancaran los esfuerzos diplomáticos liderados por Washington para poner fin a la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió a principios de esta semana con el de Estados Unidos, Donald Trump.

El líder ucraniano afirmó tras la reunión que Trump había aceptado autorizar la producción de misiles Patriot en Ucrania, pero el presidente estadounidense dijo después que "se discutieron muchas cosas" y que "la reunión salió muy bien".