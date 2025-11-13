Preparar a México para la IA impulsará complejidad económica de México: Ebrard

Preparar a México en el uso y democratización de la Inteligencia Artificial (IA) impulsará la complejidad económica de México, afirmó este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Al participar en el evento México IA+ e Inversión Acelerada en la Expo Santa Fe, el funcionario comentó: “¿Qué nos haría falta para avanzar lo que hoy nos convoca aquí, lo que nos está congregando hoy? Que estemos preparados para la Inteligencia Artificial. Si estamos preparados podemos competir y participar y potenciar esa complejidad”.

México alcanzó un récord al subir a la posición 17 en el Índice de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, cinco lugares arriba de su anterior clasificación.

La nueva posición corresponde a la evaluación de 2023 y su comparación es con el ranking de 2022.

Este indicador se basa principalmente en estadísticas de comercio internacional (exportaciones e importaciones por producto y país) y su desfase se explica porque para elaborar el atlas se requieren meses o incluso años para compilar, verificar y corregir inconsistencias.

“Yo diría que es casi un reto como el que México tuvo cuando alfabetizamos el país hace un siglo. Porque este es un nuevo lenguaje. Y tenemos que alcanzar, tener la misma velocidad de ese nuevo lenguaje”, dijo Ebrard.

En seguida, agregó de manera holística: “Pero también su aplicación. Porque puede concentrar, pero también puede democratizar. ¿Qué pasa si a todas las pequeñas y medianas empresas les damos acceso en los próximos dos años a digitalización, servicios financieros, inteligencia artificial y a todas las plataformas digitales?”.

“Estamos en el lugar 17 y en el 16 está China y en el 15 está Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tienes una capacidad instalada, tienes una posibilidad de manufactura, tienes una huella digital muy importante, claro que nos faltan muchas cosas, pero la complejidad de nuestra economía está en ese nivel”, dijo.

Ebrard indicó que México está avanzando en esa dirección, con el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial como un conductor de ese esfuerzo.

Ebrard destacó el caso de Saptiva, una startup que ofrece infraestructura, modelos y herramientas de IA para empresas, gobiernos y organizaciones reguladas.

Saptiva proporciona una infraestructura de IA soberana para que empresas y entidades reguladas (finanzas, gobierno, etc.) puedan desplegar inteligencia artificial sin depender de proveedores internacionales u “outs” de datos.

También permite ejecutar modelos de lenguaje grande (LLMs) propios o abiertos, en diferentes entornos: nube, on-premises o incluso “air-gapped” (aislados) para mantener control total de datos.

Su enfoque local‐regional significa que puede adaptarse mejor a los idiomas, mercados y regulaciones de Latinoamérica que muchas empresas globales.

Esto implica que toda la data va a estar en el entorno mexicano y que México construye su propia infraestructura y su propio lenguaje, lo cual hacen de manera similar también Chile y Brasil en América Latina.