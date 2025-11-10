Premio Vacunar para dar oportunidades: 11 años construyendo un México más saludable

La vacunación salva vidas. Es una herramienta indispensable de salud pública; sin embargo, su éxito depende de las personas que trabajan activamente para llevar la prevención a lo largo de todo el territorio nacional.

Bajo esa premisa, Sanofi México celebró la 11ª edición del Premio Vacunar para dar oportunidades, una iniciativa que reconoce a quienes impulsan la inmunización en beneficio de las comunidades.

Desde su creación, este galardón se ha posicionado como un referente que visibiliza la labor de profesionales, instituciones y agentes de cambio dedicados a garantizar el acceso a vacunas seguras y oportunas. Así, el proyecto ha acompañado la evolución de las estrategias de prevención y el fortalecimiento de la atención sanitaria en México.

Principales desafíos

Como parte de la jornada, se realizó un foro intersectorial que reunió a representantes del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), la Secretaría de Economía, el Instituto Politécnico Nacional, Save the Children y Sanofi.

El encuentro permitió compartir diferentes perspectivas sobre los retos actuales del sector y las oportunidades para ampliar la cobertura de vacunación. En ese sentido, los participantes abordaron temas como las condiciones de vulnerabilidad de la población, la producción nacional de vacunas y la innovación en políticas de inmunización.

“Este premio reconoce la labor de quienes, con dedicación y compromiso, hacen posible que las vacunas lleguen a cada rincón de México. Desde clínicas rurales, comunidades indígenas, centros urbanos y plataformas digitales, su trabajo representa un esfuerzo invaluable para proteger la salud de nuestras comunidades”, afirmó Christián Podlesker, director general de Vacunas de Sanofi LATAM.

Categorías reconocidas

Durante la ceremonia celebrada el 30 de octubre, se anunciaron los ganadores del Premio Vacunar para dar oportunidades, elegidos por un comité multidisciplinario con la validación de Deloitte, lo que garantizó un proceso transparente y objetivo.

Los ganadores de esta edición fueron:

Raúl Martínez Mendoza, en la categoría Una vida dedicada a la vacunación.

Silvano Ramírez Soto, en Acercar la vacunación, proyectos que superan barreras.

Martín Rosas Peralta, en Conocimiento que protege.

Michel Astorga Portugal, en Estrategias digitales en vacunación.

Cada categoría representa un ámbito clave para robustecer la prevención: desde la trayectoria individual hasta la innovación tecnológica y la divulgación del conocimiento científico.

Como parte del reconocimiento, los premiados participarán en 2026 en un Taller de Comunicación en Salud en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, diseñado para enriquecer su formación y amplificar el impacto de sus proyectos.

Once años de evolución

El Premio Vacunar para dar oportunidades nació en 2015 con dos categorías y, a partir de 2018, extendió su alcance a cuatro. Esto refleja la diversidad de actores que hoy impulsan la inmunización en el país, así como los cambios en la forma de comunicar, distribuir y aplicar las vacunas.

La plataforma representa un plan de colaboración entre quienes comparten el propósito de acercar las vacunas a todas y todos. Su permanencia durante más de una década reafirma el compromiso de Sanofi con la salud pública.

Además, el premio ha consolidado una red de trabajo que conecta a distintos sectores de la sociedad en torno a la vacunación. Su relevancia no radica solo en los reconocimientos, sino en el diálogo que genera y en la posibilidad de seguir generando soluciones conjuntas.

Para conocer más sobre el premio y sus ganadores, visita www.premiovacunarparadaroportunidades.mx.