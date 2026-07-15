Almacenamiento de energía aumentaría hasta 8.4 veces

La capacidad de almacenamiento de energía en México se multiplicará al menos 8.4 veces con inversiones de más de 787 millones de dólares al finalizar el sexenio sólo gracias a los resultados de los dos procesos de adjudicación de permisos a privados que el gobierno ha dado a conocer.

Y es que con la asignación de 3,090 megawatts de la primera convocatoria que realizó el gobierno para expedición de permisos de generación mediante planeación vinculante, más los 7,411 megawatts de los proyectos de desarrollo mixto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se instalarán en el país por lo menos 10,501 megawatts mediante tecnologías renovables -eólica y fotovoltaica- en los próximos cuatro años, lo que significa que mínimo se construirán sistemas de almacenamiento de energía por 3,150 megawatts hora.

A un costo aproximado de 250 dólares por megawatt hora que se construya para almacenamiento de energía en baterías de ion litio, significa que se ejecutarán inversiones por 787.5 millones de dólares. Es algo de lo que nadie habla, pero es una realidad que cambiará al sistema eléctrico nacional, dijo a El Economista Ayallí Gurría Gallardo, directora comercial de Quartux.

"El mínimo que tendrán las nuevas plantas llamadas intermitentes porque generan con el sol durante el día o cuando sopla el viento es 30% de su capacidad como respaldo obligatorio, es sólo el mínimo, puede ser más y en muchos casos sabemos que será más porque conviene como negocio almacenar energía y despacharla cuando es más rentable, pero 30% es un promedio y es altísimo", aseguró.

En México hoy hay instalados cerca de 375 megawatts hora de almacenamiento mediante baterías, lo que significa que sólo con los proyectos aprobados en la primera convocatoria de permisos mediante planeación vinculante y las 37 plantas asignadas para contratos de desarrollo mixto con la CFE, el almacenamiento de electricidad crecerá 740% en comparación con la actualidad al 2030.

“El almacenamiento de energía ha dejado de ser una opción, convirtiéndose en infraestructura crítica para el país; el crecimiento de la demanda se resuelve con flexibilidad y eso es precisamente el almacenamiento”, aseguró.

La entrega de garantías de seriedad para que se pueda realizar la firma de los contratos con la CFE en los proyectos mixtos está prevista para el 3 de julio.

Además, el gobierno lleva a cabo la asignación de otro paquete de permisos expeditos para proyectos privados de energía renovable que cumplan con las necesidades nacionales y la capacidad de la red mediante planeación vinculante, mismo que se ejecutará una vez que se conozcan los resultados finales de la asignación de proyectos mixtos.

Y también existe información por parte de las autoridades sobre un segundo proceso para contratos mixtos, en que se espera que exista mayor inversión en parques eólicos puesto que sólo se admitió el 25% de la oferta de la CFE.

Con la operación de 100 sistemas en 20 entidades del país, Quartux tiene instalados más de 300 megawatts hora, lo que les da una participación de 80% en el mercado de almacenamiento nacional. La vocera de Quartux detalló que con los planes para nuevos proyectos que ha destrabado el gobierno esperan llegar a 1,000 megawatts hora instalados, es decir, crecerán tres veces sólo este año.

Un sistema de almacenamiento mediante baterías de ion litio tarda aproximadamente ocho meses en instalarse y su costo nivelado ronda los 250 dólares por megawatt hora, aunque éste va reduciéndose conforme aumenta el tamaño de la instalación, explicó.