Pfizer México planea aumentar su inversión en investigación clínica hasta 10 mdd anuales hacia el 2030

Toluca, Edomex. La farmacéutica estadounidense Pfizer planea aumentar su inversión anual en investigación clínica entre 5 y 10 millones de dólares, así como duplicar el impacto de sus innovaciones en pacientes hacia 2030, como parte de sus compromisos de apoyo al Plan México.

“Tenemos un foco interno en aumentar los estudios clínicos para atraer mayor inversión y que los estudios que se ponen a lo largo del mundo tengan mayor representatividad en México… Es parte de nuestros compromisos para apoyar al Plan México”, dijo el director general de Pfizer México, Juan Luis Morell.

En conferencia, como parte de la celebración de los 75 años de presencia en México, destacó que el país “es muy atractivo para la investigación clínica”, ya que cuenta con una población de más de 130 millones de personas, centros de investigación importantes y “buenas prácticas de reclutamiento”.

El directivo agregó que en paralelo, la meta es duplicar el impacto en pacientes y, en consecuencia, las ventas hacia 2030.

No obstante, acotó que el pendiente es cómo seguir recontando los tiempos de aprobación de los protocolos clínicos, hacerlos más eficientes, así como avanzar en la digitalización de los procesos aun cuando es un tema que ya está siendo abordado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y por la Secretaría de Salud.

“Respecto a los pasos regulatorios les puedo decir, en mi experiencia, que siguen siendo retadores, pero a la vez también accesibles”, sostuvo el directivo.

En este sentido, destacó la oportunidad de aumentar la inversión en salud en México, que actualmente se ubica entre 2.5% y 3% del PIB, por debajo de niveles de alrededor del 6% que destinan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Producirá nueva vacuna contra Covid-19 en Toluca

Desde su planta en Toluca, donde se producirá una nueva vacuna contra Covid-19 con tecnología de ARN mensajero, Juan Luis Morell destacó que este desarrollo permitirá una vacunación más equitativa.

Lo anterior debido a que la vacuna podrá distribuirse en refrigeración convencional, lo que facilitará su llegada a comunidades de difícil acceso, además de prolongar su vida útil y reducir la merma.

Este avance forma parte del acuerdo de entendimiento firmado el pasado 11 de marzo entre la farmacéutica, la Secretaría de Salud y Birmex, el cual contempla la transferencia de tecnología de ARN mensajero y busca fortalecer la infraestructura, impulsar la investigación clínica y fomentar la formación de talento especializado.

Al destacar sus avances en la producción de vacunas, el directivo adelantó que a partir del próximo mes de diciembre, Pfizer suministrará una vacuna contra neumococo con 20 serotipos con mayor cobertura para bebés, niños y adultos mayores.

Este biológico, que se manufactura en la planta de Toluca, ha ayudado a reducir hospitalizaciones y muertes por neumonía en México. Además, en la última década ha generado ahorros que superan los 32,000 millones de pesos en el sistema de salud, aseguró el directivo.

Mientras que la vacuna contra el virus sincitial respiratorio recientemente fue incorporada a las guías de vacunación y ya está disponible en el país.

En innovación terapéutica, el directivo destacó avances en oncología, con datos clínicos que muestran siete años libres de progresión en cáncer de pulmón, así como desarrollos en cáncer de mama y urinario.

En tanto, en verano lanzará un nuevo tratamiento para hemofilia A y B. Mientras avanzan con el desarrollo de tratamientos para enfermedades raras y un nuevo antibiótico contra bacterias resistentes que se lanzará este año.

“Pfizer está ya probando alternativas innovadoras para tratar enfermedades cardiometabólicas de tanta relevancia e incidencia en nuestro país”, agregó Juan Luis Morell.

La planta de Toluca, la más grande de las tres que la farmacéutica tiene en Latinoamérica, junto con las de Brasil y Argentina, concentra su producción en medicamentos sólidos, líquidos, semisólidos y vacunas, con una capacidad anual de hasta 194 millones de unidades.

De ese volumen, el 70% se distribuye en México, mientras que el 30% restante se destina a América Latina, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

La instalación cuenta con 98,000 metros cuadrados y un equipo de más de 500 colaboradores.

“La planta de Toluca se posiciona como una pieza estratégica dentro de la red global de Pfizer, consolidándose como un hub de manufactura y distribución para toda América Latina… Es un fiel reflejo de la confianza en México”, manifestó la directora de la planta de Manufactura de Pfizer Toluca, Diana Cruz.