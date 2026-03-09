México vuelve al mapa de investigación clínica de Bayer; planea triplicar estudios en tres años

México vuelve a colocarse en el mapa de la investigación clínica de Bayer, por lo que la farmacéutica alemana prevé duplicar e incluso triplicar el número de estudios que realizará en el país en los próximos dos a tres años.

“Nosotros creemos que en dos o tres años podríamos tener entre 20 y 30 estudios clínicos. Este número no es ‘caprichoso’ porque ya es un número que tenemos en otros países de Latinoamérica”, sostuvo Daniel Londero, presidente de la división Farmacéutica de Bayer para México.

Actualmente, la farmacéutica tiene en marcha en el país 10 estudios clínicos en áreas terapéuticas como oncología, cardiología, sistema nervioso central, inmunología, salud de la mujer y enfermedades raras.

Estos estudios se llevan a cabo en colaboración con 40 centros, tanto públicos como privados, entre ellos la UNAM y la UAM, e involucran a más de 200 pacientes.

“Pasamos de haber desaparecido la investigación clínica hasta hace un año o año y medio y ahora puedo decirle a nuestra casa matriz: ‘confíen en nosotros, dennos más estudios clínicos porque México ya está registrando los estudios en tiempo y forma”, sostuvo.

Este avance ha sido posible gracias a los cambios regulatorios que han acelerado la aprobación de ensayos clínicos, los cuales tardaban entre seis meses y un año y actualmente se autorizan en un plazo de 90 a 100 días, en línea con los estándares internacionales.

Luego de su participación en el evento Bayer Latam Media Day 2026, Daniel Londero reiteró que México había quedado casi fuera del grupo de países que realizan investigación clínica, tanto para Bayer como para la industria farmacéutica en general, porque los tiempos de aprobación eran “tan largos” que cuando se aprobaba el estudio este ya se había cerrado porque los pacientes necesarios se habían conseguido en otros mercados.

El directivo destacó que México tiene “condiciones promisorias” para convertirse en un hub de investigación clínica, dada su población de 130 millones, su diversidad cultural, étnica y etaria, así como su cercanía con Estados Unidos y su capacidad de innovación.

“Estamos convencidos de que en los próximos años podríamos duplicar o triplicar la investigación clínica (en el país)”, subrayó.

En el mismo espacio, Yusimit Ledesma, directora médica en Bayer para México, comentó que gracias a estos avances en materia regulatoria, el objetivo ahora es impulsar investigaciones en etapas más tempranas, más allá de los estudios de fase tres.

Incluso mencionó que “han vuelto por la puerta grande”, al lograr que México sea nuevamente considerado por la división farmacéutica del Grupo Bayer para participar en estudios de salud femenina, así como en la evolución de nuevos productos para enfermedad renal crónica y cáncer de pulmón.

AL, segunda región de mayor crecimiento para Bayer

Bayer reportó un crecimiento del 5.4 % en su división farmacéutica en América Latina durante 2025, con ventas que alcanzaron los 824 millones de euros (aproximadamente 954 millones de dólares), lo que colocó a la región en la segunda de mayor crecimiento para la empresa farmacéutica alemana.

El avance se dio a pesar de la pérdida de exclusividad de su fármaco anticoagulante rivaroxabán, comercializado como Xarelto, que dio paso a la entrada de versiones genéricas en México.

“Latinoamérica fue la segunda región de más crecimiento dentro de la división farmacéutica de Bayer. Brasil creció casi 8%… México tuvo un año estable porque tuvo la pérdida de exclusividad de rivaroxabán, que fue muy fuerte, era un producto muy grande, pero con los nuevos productos logramos tener un año bueno, estable en México”, explicó Adib Jacob, presidente de la división Farmacéutica de Bayer para Brasil y América Latina.

En este tema, el presidente de la división Farmacéutica de Bayer para México abundó que el vencimiento de la patente de su anticoagulante para tratar la fibrilación auricular impactó de manera importante las ventas, ya que representaba un 20% de su portafolio.

Sin embargo, explicó que compensaron el efecto con innovación, gracias al lanzamiento de nuevas moléculas, como la desarrollada para tratar la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes, otra para el cáncer de próstata y una destinada a pacientes con hemofilia.

“Este año ya no tenemos otra caída significativa de patentes, de pérdida de exclusividad. Entonces, estamos muy esperanzados de tener un crecimiento de un alto doble dígito este año y cubrir a 10 millones de pacientes mexicanos”, confió Daniel Londero.

Durante el evento Latam Media Day 2026, Adib Jacob destacó que América Latina representa actualmente entre 7 y 8% de las ventas globales de su división farmacéutica, y se mantiene como una “región estratégica”, tanto por su mercado como por su participación en investigación clínica y producción.

A nivel global, Grupo Bayer reportó ventas por 45,600 millones de euros en 2025, aproximadamente 50,000 millones de dólares, de los cuales 17,829 millones de euros o alrededor de 20,700 millones de dólares, correspondieron a su división farmacéutica, que creció cerca de 2% respecto al año previo.

La división farmacéutica de la empresa centrará su crecimiento futuro en áreas terapéuticas como oncología, enfermedades cardiovasculares, salud de la mujer, sistema nervioso central e inmunología.