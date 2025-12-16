Pfizer cae en Bolsa por disminución en venta de vacuna por COVID

La farmacéutica estadounidense dijo el martes que los próximos años serán accidentados, comenzando en 2026, debido a las menores ventas de su vacuna y tratamiento contra el COVID, los recortes de precios prometidos al gobierno de Estados Unidos y la expiración de las patentes de medicamentos clave.

Las acciones de la farmacéutica cayeron un 3.37% el martes a 25.54 dólares cada una.

En lo que va del año, los títulos de Pfizer han caído 3.73 por ciento. Y acumulan una caída de poco más 50% desde la última sesión de 2022, a medida que disminuía la demanda de vacunas y tratamientos contra la COVID-19, lo que ha dejado a la compañía por detrás de sus competidores en rendimiento.

La farmacéutica no espera volver a crecer en ingresos hasta 2029, mientras trabaja para desarrollar nuevos medicamentos de gran éxito, incluidos los tratamientos para la obesidad que adquirió en acuerdos recientes.

Su cartera de productos no ha producido un fármaco revolucionario desde que contribuyó al desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 Comirnaty y produjo el tratamiento contra la COVID-19 Paxlovid a principios de la década.

El objetivo de la compañía es ahorrar más de 7,000 millones de dólares anuales hasta 2027 mientras intenta controlar los costos, informó al mercado.

"Es poco probable que estas acciones superen su rango de precio actual de alrededor de 20 y pico hasta que los inversores estén convencidos de una trayectoria de crecimiento", dijo el analista de Bernstein, Courtney Breen.

No crecerá

Se espera que los ingresos para el próximo año estén en el rango de entre 59,500 y 62,500 millones de dólares, en comparación con las estimaciones de 61,590 millones de dólares.

La proyección incluye una caída de 1,500 millones de dólares en los ingresos de sus productos contra la COVID-19 a partir de este año. La compañía espera una reducción de 1,500 millones de dólares en los ingresos debido a la pérdida de exclusividad de ciertos productos en 2026.

La compañía afirmó haber superado sus expectativas de reducción de costos en 2025 y está en vías de lograr la mayor parte de los ahorros el próximo año. Prevé un crecimiento del 4% en los ingresos operativos, excluyendo los productos COVID y aquellos que perderán patentes.

Pfizer, volverá a crecer en 2029-2030 y dicho crecimiento estará respaldado por sus adquisiciones y su cartera de medicamentos, afirmó su director financiero, Dave Denton.