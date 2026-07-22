Autopartistas buscan certeza y mantener pacto trilateral

La Asociación de Proveedores Automotrices (MEMA), quien representa a las empresas de autopartes de Estados Unidos, pidió a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) mantener certeza en las regulaciones del sector, disminuir las cargas administrativas y preservar trilateral el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

MEMA sugirió a la USTR mejoras al T-MEC que podrían ayudar a los proveedores, en particular a los pequeños y medianos. Estas incluyen simplificar la documentación; dar una guía y capacitación más claras sobre los cálculos del Valor de Contenido Regional; reglas simplificadas para proveedores de bajo volumen; herramientas digitales estandarizadas; y apoyo regulatorio centralizado.

En general, MEMA sostuvo que los proveedores de autopartes enfrentaban desafíos para cumplir y demostrar el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC y que los costos administrativos han aumentado frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En opinión de MEMA, tres acuerdos bilaterales separados socavarían la integración regional y aumentarían las cargas de cumplimiento.

“Estas consecuencias, junto con un sinfín de otros desafíos, desviarían los recursos de los miembros de MEMA y sobrecargarían a la industria con nuevas y complejas tareas administrativas. Se verían perjudicadas las nuevas inversiones, la investigación y el desarrollo, así como la competitividad de Estados Unidos frente a Europa y Asia”, argumentó.

De modo que cualquier avance hacia acuerdos bilaterales disminuiría la vitalidad y el poder del tratado trilateral. Por consiguiente, MEMA instó a la Administración Trump a que ratifique el T-MEC como parte de la revisión.

Además, sostuvo que las diferentes reglas de origen que pueden aplicarse a la misma pieza según su incorporación a un vehículo de pasajeros, un camión pesado o un “otro vehículo”, imponen cargas adicionales a los proveedores.

Las reglas de origen son leyes, reglamentos y procedimientos utilizados para determinar el país de origen de los productos importados. Asimismo, pueden constituir una herramienta de política comercial para respaldar objetivos estratégicos de Estados Unidos, como el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales.

La Asociación instó a la USTR a considerar la “fragilidad” de la base de suministro automotriz, especialmente con los proveedores de nivel 2 y nivel 3.

MEMA argumentó que estos proveedores a menudo tienen una capacidad limitada para cumplir con las reglas de origen del sector automotriz del T-MEC, debido a que no cuentan con personal especializado.

Por estas razones, MEMA instó a la USTR a trabajar con los proveedores del sector automotriz para minimizar el impacto de las cargas administrativas en la base de proveedores.

La USTR y el Comité Interinstitucional de Automóviles consultan periódicamente con MEMA y sus empresas miembro sobre estos temas.