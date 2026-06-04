AMLO pide que regrese el “otro” Trump

Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo “sin condiciones” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y lanzó una crítica contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que su gobierno ha retomado prácticas intervencionistas contra México bajo el argumento del combate a la migración y al narcoterrorismo, ante lo que concluyó que “por el bien de todos que regrese el otro Trump”.

En una carta fechada el 3 de junio de 2026 desde Palenque, Chiapas, el exmandatario sostuvo que los ataques de Washington no responden a un interés genuino por resolver el problema de las drogas, sino a motivos políticos y electorales. Afirmó que algunos funcionarios estadounidenses buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con el objetivo de impulsar un gobierno “entreguista, corrupto, mafioso y cruel”.

López Obrador también cuestionó el viraje que, a su juicio, ha tenido Trump respecto a México. Recordó que durante su gobierno mantuvo una relación de cooperación con la Casa Blanca, logrando acuerdos en temas como migración, comercio, remesas y seguridad. Incluso relató que el entonces presidente estadounidense aceptó trasladar a México el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, luego de su detención en Estados Unidos.

Influencias

En su texto, el fundador de Morena insistió en que Trump ha sido influido por “falsos amigos y consejeros” y expresó su deseo de que el republicano vuelva a gobernar “como antes”.

“Ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan, trátese de quien se trate”, consideró el exmandatario.

También, el exmandatario aprovechó la carta para defender a Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor presidenta de México de nuestro tiempo”, y sostuvo que ha actuado con prudencia, eficacia y respeto frente a la relación bilateral con Estados Unidos.

López Obrador también rechazó el uso del término “narcoterrorismo” para describir a los grupos criminales, al advertir que ese tipo de clasificaciones puede servir para justificar acciones extraterritoriales.