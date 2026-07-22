Ven costo político para INE por análisis de narcocandidatos

De cara al arranque del próximo periodo electoral 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá asumir una nueva tarea: verificar la integridad de las candidaturas para intentar frenar la intromisión de narcocandidatos o personajes vinculados con el crimen. No obstante, más allá de una carga laboral o logística, se prevé que esta labor le ocasione al INE una carga política que podría impactar en su credibilidad, señalaron exconsejeros electorales.

Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE, destacó que la reforma que dio paso a la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, resulta por un lado innecesaria y por el otro lado es profundamente tramposa, además de ser peligrosa para el INE.

Sostuvo que será el INE quien asuma la responsabilidad pública de evitar que lleguen este tipo de personajes al poder, sin ni siquiera contar con la atribución de facto para poder calificar a las candidaturas.

“La reforma en efecto involucra al INE en un procedimiento que en realidad debería corresponderle a los propios partidos políticos. Eso es parte de la trampa. Si los partidos políticos postulan a un candidato que resulta que tiene vínculos con el crimen organizado, no es responsabilidad del INE”, dijo.

Resaltó que la posible intervención del crimen organizado en las elecciones es un tema que tiene al menos una década y que fue señalado particularmente en el INE tras las elecciones del 2021. Sin embargo, agregó que esta nueva propuesta se dio al vapor “como una manera de tratar de salvar la cara frente al escándalo público”, que hay en torno a candidatos de Morena y sus posibles vínculos con el crimen.

“¿Cuál es la manera de resolver el asunto? Pues la peor (…) No es un procedimiento que el INE pueda detonar, ni es un procedimiento igual para todas las candidaturas.

“En realidad el INE no tiene ninguna otra atribución más que ser una especie de ‘correveidile’ a las autoridades que legalmente sí pueden y tienen facultades para investigar (...) el INE no tiene facultades para hacer esa revisión, lo único que va a hacer es entregarle la información y la solicitud del partido a las instancias de seguridad (…) no va a hacer ningún diagnóstico”, subrayó.

Asimismo, dijo que una vez que haga el diagnóstico estas instancias, se la remitirán al INE para que a su vez se la remita a los partidos lo cual, dijo, al final no resultan vinculantes para el registro de candidaturas.

Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero del IFE e INE, consideró las tareas de esta nueva comisión se traducirán en “mucha talacha”.

“Entonces, sí es una carga adicional importante, sí es un trabajo no previsto, desde luego es un trabajo no presupuestado, pero lo que más llama la atención es que esa reforma ya se aprobó hace algunas semanas y todavía no se ha hecho ningún tipo de acción dentro del INE para echar a andar este trabajo”, agregó.

Asimismo, sostuvo que ante la carga política que puede conllevar este proceso de verificación, el INE se verá obligado a tomar decisiones “muy sensibles”.

“El INE tiene la característica de actuar siempre de buena fe. En este caso, va a tener que hacer una revisión, va a tener que desconfiar de los partidos. Y eso, bueno, pues genera la necesidad de tomar una decisión política”, sostuvo.

Y consideró que el organismo electoral deberá manejarse con cautela.

“Es una mala idea haber inventado esta comisión. Es una mala idea meter al INE en este tipo de trabajos que no le corresponden. Pero ya que está ahí, y tiene que tener mucho cuidado de tomar las decisiones correctas para no verse involucrado en nada que pudieras representar o generar alguna imagen de parcialidad sobre un partido o sobre otro”, concluyó.

Oficialismo someterá a revisión más de 20,000 expedientes

Morena someterá a revisión a alrededor de 20,000 aspirantes a cargos de elección popular, incluidos quienes buscan contender por alguna de las 17 gubernaturas que se renovarán en el proceso electoral de 2026-2027, con el objetivo de descartar posibles vínculos con la delincuencia organizada, antecedentes de violencia o conductas incompatibles con los principios del partido.

Así lo informó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien explicó que la Comisión Nacional de Elecciones aún no define la fecha en que serán anunciados los "Coordinadores de Defensa de la Transformación", figura que posteriormente dará paso a las candidaturas estatales y al resto de las postulaciones.

“Vamos a ponerlos a revisión a todos los posibles candidatos y a todos los suplentes. Se trata de un universo de más de 20,000 candidatos propietarios y suplentes. Es una revisión muy amplia, pero se tiene que hacer", señaló.

Montiel explicó que Morena buscará realizar una evaluación preliminar antes de que los expedientes sean enviados a la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, con el objetivo de detectar posibles riesgos desde la etapa interna de selección.

Detalló que el análisis no se limitará a posibles vínculos con la delincuencia organizada, sino que abarcará otros antecedentes relacionados con violencia política de género, violencia contra las mujeres y presuntos actos de corrupción. (Arturo Rojas)