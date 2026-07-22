Sin estar reguladas, hasta 100,000 concesiones de agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició la primera etapa de regularización de títulos de concesión y asignación de aguas nacionales. Expertos ven el proceso como una oportunidad para dar orden al sector, en donde se estima que hay unos 100,000 títulos que no están regulados; lo anterior, advierten, se debe realizar entre limitaciones técnicas que afronta la autoridad.

La medida, que deriva de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, indica que en esta primera etapa podrán participar quienes cuenten con títulos de concesión o asignación vencidos entre el 1 de enero de 2009 y el 16 de julio de 2026, siempre que no hayan promovido oportunamente su renovación.

El programa contempla concesiones destinadas a usos doméstico, público urbano, agrícola, pecuario, acuícola o cualquier combinación de éstos.

Los sujetos que podrán acceder al procedimiento son los distritos y unidades de riego, ejidos, sin límite de volumen concesionado; estados y municipios, también sin restricción de volumen, y las personas físicas que cuenten con concesiones de hasta un millón de metros cúbicos anuales.

Además, la Conagua informó que las personas que hayan recibido resoluciones favorables para obtener un título de concesión o asignación entre el 1 de abril de 2019 y el 16 de julio de 2026 podrán solicitar su inscripción en el Registro Público Nacional del Agua cuando dicho trámite aún no se haya realizado.

El periodo para presentar las solicitudes de regularización comenzó el 16 de julio de 2026 y permanecerá abierto durante un año, hasta el 15 de julio de 2027.

Francisco Bustamante, presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, advirtió que el proceso deberá ir acompañado de una revisión técnica profunda, pues más de la mitad de las concesiones presentan algún tipo de irregularidad, mientras que cerca de 100,000 permanecen fuera de la normatividad o carecen de sistemas de medición.

"Primero hay que priorizar la medición. No se puede reestructurar la administración del agua si no sabemos cuánto se extrae, cuánto se descarga, dónde se descarga y cuánto de esa agua se trata", explicó.

Jorge Fuentes, director de Proyectos del Consejo Consultivo del Agua, mencionó que la regularización era un pendiente institucional, pero advirtió que la Conagua deberá resolver miles de trámites acumulados al mismo tiempo que implementa las nuevas disposiciones derivadas de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Precisó que actualmente existe un rezago superior a los 10,000 trámites, cifra que aumentará cuando entren en vigor el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales y otras disposiciones secundarias.

“Se perdió mucha capacidad técnica y operativa de la Comisión Nacional del Agua; hubo sustitución de personas que tenían un perfil técnico muy alto”, lamentó.

Los especialistas señalaron que la falta de recursos humanos y presupuestales puede convertirse en el principal obstáculo para el éxito del programa.

También, coincidieron en que la actualización del padrón deberá servir para detectar concesiones utilizadas para fines distintos a los autorizados.

“No se puede reestructurar la administración del agua si no sabemos cuánto se extrae, cuánto se descarga, dónde se descarga y cuánto de esa agua se trata”, afirmó Francisco Bustamante.

Según cifras del Registro Público de Derechos de Agua hay 535,839 títulos; el uso agrícola representa la mayor proporción (244,774), equivalente a cerca del 46% del total.

Le siguieron uso público urbano (130,885) y diferentes usos (54,255). El registro también reportó 48,271 concesiones pecuarias, 28,925 para prestación de servicios, 17,011 de uso doméstico y 9,424 de uso industrial.