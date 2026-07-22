Gobierno proyecta construir, ampliar y sustituir 152 hospitales al 2030

Higinio Martínez Miranda se remonta a los tiempos pre-foxistas y recuerda que otro texcocano, Mauricio Valdés Rodríguez, presidió la mesa directiva de la Cámara de Senadores hace 33 años. En su recuento olvidó a la profesora priista Laura Pavón Jaramillo.

El peso demográfico de la entidad mexiquense y particularmente los votos que recibió en los comicios del 2024, casi cinco millones de votos en su reelección como senador, respaldan su reclamo por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta.

En la contienda, descartado otro mexiquense, Gerardo Fernández Noroña. Oficialmente, el veracruzano Manuel Ladrón de Guevara y el tabasqueño Óscar Cantón Zetina, también buscarán la posición.

“O es por consenso o es por votación en la Plenaria del grupo parlamentario”, señala. “Estamos generando los consensos. Hay tiempo y no solo se trata de lo que opinen los morenistas, se tomará en cuenta la opinión de los aliados, pero lo preferible es que haya una sola posición, no puede ser un pleito a muerte”.

Hace dos años, Higinio fue propuesto por un sector de la bancada morenista que se oponía a aceptar el llamado Pacto de El Mayor y, sobre todo, era renuente al liderazgo de Adán Augusto López Hernández. El exsecretario de Gobernación y posteriormente Laura Itzel Castillo contaron con el aval del Palacio Nacional.

Al arranque del sexenio, dice el legislador texcocano, no hubo una intención real de disputar la posición. Ahora –diferencia— no se trata de recompensar a un personaje sino de reconocer la importancia del morenismo mexiquense, minimizado por el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Sin secretarios de Estado ni posiciones relevantes en el CEN morenista o en la directiva de los órganos estatutarios, plantea su reclamo a nombre de la entidad que más aportó votos a Claudia Sheinbaum en el 2024.

“Palenque está muy lejos de Texcoco”, delimita cuando se le cuestiona sobre su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Y Toluca, también”, sentencia.

¿Su relación con la gobernadora Delfina Gómez está rota? “Nos hemos visto dos veces recientemente. La primera, una conversación de dos horas. Y más adelante, casi cuatro horas”. En la mesa, los conflictos políticos que atraviesan los alcaldes de Metepec, Chicoloapan y Tenancingo.

A un año de las elecciones intermedias del sexenio claudista y de la renovación de los poderes municipales en el Estado de México, el senador Martínez Miranda urgió a la cúpula partidista y al gobierno a corregir el rumbo y sancionar a los corruptos.

“Si no lo hacemos corremos el riesgo de perder el apoyo ciudadano y tener un resultado adverso en las urnas. Es mejor corregir que lamentar”.

Los focos rojos, precisó, en los 25 municipios prioritarios, que concentran al 75% de la población mexiquense.

Efectos secundarios

ALERTAS. Tulum languidece. os grandes hoteles, los que tienen canales de comercialización internacionales, contratos con turoperadores y capacidad de promoción, están sobreviviendo con 40 a 45% de ocupación. Pero el corazón del destino —los hoteles pequeños de la zona costera que operan en plan europeo— están en 15 a 20%. Es decir, vacíos. David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles, identificó las causales de esta crisis: el sargazo y los problemas de movilidad que enfrentan los visitantes.