Chipotle arrancará operaciones este 16 de julio con su primer restaurante en Nuevo León operado por Alsea

Chipotle Mexican Grill iniciará operaciones en México el próximo 16 de julio con la apertura al público de su primer restaurante en Plaza Fiesta San Agustín, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

La llegada de la cadena estadounidense al país marca el inicio de su estrategia de expansión en México, donde Alsea estará a cargo del desarrollo y operación de Chipotle, que se incorporará a su portafolio de restaurantes, integrado por cadenas como Starbucks, Domino’s Pizza, Burger King y Vips, entre otras.

A finales de febrero de este año, el director general de Alsea, Christian Gurría Dubernard, adelantó que planean la apertura de entre tres y cuatro restaurantes Chipotle durante el segundo semestre de 2026, siendo una de las ubicaciones la Ciudad de México.

“Este hito marca el inicio de la expansión de una de las marcas de restaurantes más reconocidas a nivel global en el mercado mexicano y reafirma la confianza de empresas internacionales en el potencial de crecimiento económico del país”, se lee en el comunicado.

Añade que la apertura de este primer restaurante marca el inicio de la expansión de Chipotle en México, donde la cadena buscará desarrollar su presencia en el segmento de restaurantes de servicio rápido que muestra “un alto potencial para el desarrollo de propuestas innovadoras”.

“México es un mercado natural para Chipotle por la afinidad de los consumidores con ingredientes frescos y experiencias auténticas”, expuso Pablo de Brito, director de Chipotle en Alsea.

El directivo agregó que el objetivo de la operadora de restaurantes es construir una historia de crecimiento de largo plazo en el país mediante una propuesta reconocida por la calidad de sus ingredientes y la preparación diaria de sus alimentos.

Por su parte, Christian Gurría enfatizó que la incorporación de Chipotle representa un paso dentro de la estrategia de crecimiento, diversificación del portafolio de la empresa y refleja el compromiso de seguir impulsando la inversión, generación de empleo y desarrollo económico en las comunidades donde operan.

“Estamos incorporando una marca icónica con una propuesta de valor diferenciada que ha conectado con millones de consumidores alrededor del mundo”, indicó.

La operadora de restaurantes en México, América Latina y Europa expuso en un comunicado que el nuevo restaurante en México ofrecerá la propuesta característica de Chipotle, basada en alimentos preparados al momento y un menú basado en burritos, bowls, tacos y ensaladas.

Destacó que sus platillos son elaborados diariamente con ingredientes de alta calidad y sin saborizantes, colorantes ni conservadores artificiales.

Traerá nueva marca de pollo

Con esta apertura, Chipotle se suma a las marcas operadas por Alsea, que cuenta con presencia en México y otros mercados de América Latina y Europa.

La cadena estadounidense, fundada en 1993 en Denver, Colorado, opera actualmente más de 4,100 restaurantes a nivel internacional bajo su filosofía “Cultivate a Better World” (Cultivar un Mundo Mejor), enfocada en la selección de ingredientes, la transparencia y la sostenibilidad.

Con la apertura del nuevo restaurante Chipotle y en línea con su estrategia de diversificación de portafolio, Alsea contempla la apertura de dos nuevas unidades de Raising Cane’s durante el último trimestre de 2026.

El director general de Alsea explicó que hay un “espacio blanco” para la marca, ya que el pollo es una de las proteínas de mayor consumo y crecimiento en el país.

El segmento formal de pollo ha estado concentrado en pocos participantes, mientras que una parte importante del mercado está manejado como negocios familiares.

Raising Cane’s, cadena estadounidense especializada en pollo, forma parte de la estrategia de diversificación de Alsea, que busca incorporar nuevas marcas internacionales a su portafolio.